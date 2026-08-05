Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про вибух автівки біля Єкатеринбурга?

Джерела російських пропагандистів повідомляють, що директор підприємства з виробництва дронів "Упир" Володимир Ткачук, який, швидше за все, був у автівці, яке вибухнуло, наразі перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Співрозмовник також зазначив, що слідчі порушили кримінальну справу про замах на вбивство.

У мережі також з'явилося відео із наслідками вибуху Mercedes під Єкатеринбургом. Попередньо, інцидент трапився у селищі Великий Істок.

Вибух Mercedes біля Єкатеринбурга 5 серпня: дивіться відео

З відкритих джерел відомо, що Володимир Ткачук є генеральним директором "Уралдронзаводу". Це підприємство зі Свердловської області, що випускає FPV-дрони "Упирь", які окупанти використовуються на війні проти України. Наприкінці 2024 року "Уралдронзавод" потрапив під санкції Євросоюзу.



Володимир Ткачук є гендиректором "Уралдронзаводу", що виробляє FPV-дрони "Упирь" / Фото російських ЗМІ

Окрім того, Ткачук є автором великого пропагандистського телеграм-каналу "Повёрнутые на войне", який має 660 тисяч підписників.