Враг хочет пробить "коридор" на Купянском направлении, – Силы обороны

Российская армия продолжает пытаться пробивать оборону украинских защитников, невзирая на чрезвычайное сопротивление. Так, на Лимано-Купянском направлении оккупанты хотят пробить так называемый "коридор" для своих военных.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Он подчеркнул, что свои усилия захватчики сконцентрировали возле населенного пункта Новоегоровка в Луганской области, передает 24 Канал.

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Россияне активно действуют в направлении Купянска

Евлаш рассказал, что за последние сутки на Лимано-Купянском направлении произошли пять боевых столкновений с российской армией. По его словам, эти попытки оккупантам не принесли никакого результата.

Враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку там сосредоточены господствующие высоты,

– сказал он.

Спикер объяснил, что захватчики будут пытаться вклиниться, чтобы подвинуться к реке Оскол, протекающей в Харьковской области. Однако Евлаш отметил, что Вооруженные Силы всячески противодействуют этим попыткам врага.

В заключение он рассказал, что украинской армии удалось ликвидировать на этом направлении 126 оккупантов. Кроме этого, наши военные смогли уничтожить один полевой склад с боеприпасами, один автомобиль, семь беспилотников, шесть из которых типа Ланцет.

Тем временем ВСУ наступают и уничтожают оккупантов