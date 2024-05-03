Под завалами домов находятся люди, – Терехов об обстреле Харькова
3 мая 2024, 14:21Читати новину українською
В пятницу, 3 мая, российские войска нанесли очередной удар по Харькову.
Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался частный центр города. Предварительно, был прилет в Холодногорском районе.
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Россияне снова обстреляли Харьков
Днем россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Под ударом снова оказался Холодногорский район.
Предварительно, по городу ударили управляемой авиабомбой. В полиции сообщили, что в результате удара разрушен дом, сейчас продолжается поисково-спасательная операция.
К сожалению, имеем предварительную информацию об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем,
– рассказал Терехов.
Россияне ежедневно бьют по Харькову и области
- В четверг, 2 мая, в Харькове также было громко. В Воздушных силах сообщали, что по городу били КАБами.
- Днем ранее россияне ударили управляемыми авиабомбами по поселку Золочев в Харьковской области. От удара погибли два человека, пострадали – 13, среди них ребенок.
- 30 апреля по Харькову в очередной раз били КАБами. Тогда российские войска, как и сегодня, ударили по центральной части города. В частности, пострадал Киевский район. Удар уничтожил гаражный кооператив, есть разрушения в домах.