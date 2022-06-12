Подарок к "празднику": из флагштока в Каховке "загадочно исчез" российский триколор

Во временно оккупированной Каховке местные патриоты преподнесли "сюрприз" для вражеских военных ко "дню России". Они стянули с флагшток русский триколор.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань назвал это "добрым утром". Он опубликовал на своей фейсбук-странице фото с места происшествия.

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Доброго из Каховки. Был аквафреш – нет аквафреша. Подарок ко дню оркостана,

– написал Хлань.



Со флагштока в Каховке сняли российское знамя / Фото Сергея Хланя

Оккупанты на Херсонщине празднуют "день России"

12 июня государство-агрессорша отмечает "день России". Оккупанты хотели создать пропагандистскую картинку о том, как в захваченной Херсонской области украинцы отмечают враждебный праздник, однако им не удалось. Концерт в Херсоне оказался жалким. Артистов на нем было больше, чем зрителей.

Глава облсовета Александр Самойленко рассказал, что на вражеские торжества пришли 30 – 40 человек из сотен тысяч населения.

В то же время движение сопротивления развешало листовки для кафиров. Из них они могут узнать о ликвидированных товарищах. Кроме того, херсонцы призвали российских военных сдаваться в плен, если хотят выжить.

В Оперативном командовании "Юг" был предупрежден об угрозе провокаций в Херсонской области. В частности, на так называемых торжествах ко "дню России" вражеские войска могут обстрелять скопления людей. Обвинить в этом они хотят украинских защитников.

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Вечером 11 июня россияне нанесли ракетный удар по городу Чортков Тернопольской области. 4 ракеты кафиры запустили с Черного моря. В результате авиаудара пострадали 22 человека, среди которых дети. Большинство потерпевших – гражданские.

ВСУ нанесли новые потери войску оккупантов. Так, в Рубежном наши защитники накрыли командный пункт с чеченцами, а под Лисичанском нанесли удар по колонне россиян. Точным выстрелом украинские защитники атаковали впереди идущую технику кафиров.

Мужчинам-украинцам, работающим в IT-сфере, могут разрешить выезжать с территории нашего государства во время военного положения. Однако они должны будут возвратиться в установленные сроки.

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