Поддерживают ли украинцы протесты "Нет капитуляции": опрос
На прошлой неделе в разных городах Украины состоялись акции протеста "Нет капитуляции" против согласования украинской властью формулы Штайнмайера. Мы спросили у граждан, выйдут ли они на протесты в своих городах и как относятся к акции в целом.
Сразу после подписания формулы Штайнмайера в обществе вспыхнула волна недовольства. Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста "Нет капитуляции!". Участники акции выступили против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации.
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Самыми массовыми стали акции протеста на киевском Майдане Независимости, которые начались еще 1 октября, а позже продолжились протестами второго октября и многочисленным вече 6 октября.
Как прошли вече против формулы Штайнмайера в городах Украины – фото и видео смотрите здесь
Журналисты 24 канала спросили у граждан, принимали ли они участие в акциях протеста "Нет капитуляции", об их отношении к этим протестам в целом и о том, каким они видят будущее украинского Донбасса.
Ответы киевлян смотрите в видео:
Почему люди вышли на митинги?Акции протеста вспыхнули из-за формулы Штайнмайера, которую Украина подписала 1 октября. По которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус. На Майдане в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.
Список требований протестующих:
- запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины;
- запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";
- запретить отвод украинских войск от линии разграничения;
- запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;
- запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.
- выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.