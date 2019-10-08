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      Поддерживают ли украинцы протесты "Нет капитуляции": опрос

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      Акция против формулы Штайнмайера
      Акция против формулы Штайнмайера / 24 канал

      На прошлой неделе в разных городах Украины состоялись акции протеста "Нет капитуляции" против согласования украинской властью формулы Штайнмайера. Мы спросили у граждан, выйдут ли они на протесты в своих городах и как относятся к акции в целом.

      Сразу после подписания формулы Штайнмайера в обществе вспыхнула волна недовольства. Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста "Нет капитуляции!". Участники акции выступили против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации.

      Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Самыми массовыми стали акции протеста на киевском Майдане Независимости, которые начались еще 1 октября, а позже продолжились протестами второго октября и многочисленным вече 6 октября.

      Как прошли вече против формулы Штайнмайера в городах Украины – фото и видео смотрите здесь

      Журналисты 24 канала спросили у граждан, принимали ли они участие в акциях протеста "Нет капитуляции", об их отношении к этим протестам в целом и о том, каким они видят будущее украинского Донбасса.

      Ответы киевлян смотрите в видео:

      Почему люди вышли на митинги?Акции протеста вспыхнули из-за формулы Штайнмайера, которую Украина подписала 1 октября. По которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус. На Майдане в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.

      Список требований протестующих:

      • запретить внедрение особого статуса для отдельных районов Донетчины и Луганщины или любых других регионов Украины;
      • запретить использование амнистии для боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР";
      • запретить отвод украинских войск от линии разграничения;
      • запретить формирование любых негосударственных военизированных формирований, в частности "народных милиций" на территории оккупированного Донбасса;
      • запретить проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.
      • выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров.
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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Формула Штайнмайера Нормандский формат Новости Киева Протесты Украина – Россия
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