Поддерживают ли украинцы протесты "Нет капитуляции": опрос

На прошлой неделе в разных городах Украины состоялись акции протеста "Нет капитуляции" против согласования украинской властью формулы Штайнмайера. Мы спросили у граждан, выйдут ли они на протесты в своих городах и как относятся к акции в целом.

Сразу после подписания формулы Штайнмайера в обществе вспыхнула волна недовольства. Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста "Нет капитуляции!". Участники акции выступили против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям Донбасса до их деоккупации.

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Самыми массовыми стали акции протеста на киевском Майдане Независимости, которые начались еще 1 октября, а позже продолжились протестами второго октября и многочисленным вече 6 октября.

Как прошли вече против формулы Штайнмайера в городах Украины – фото и видео смотрите здесь

Журналисты 24 канала спросили у граждан, принимали ли они участие в акциях протеста "Нет капитуляции", об их отношении к этим протестам в целом и о том, каким они видят будущее украинского Донбасса.

Ответы киевлян смотрите в видео:

Почему люди вышли на митинги?Акции протеста вспыхнули из-за формулы Штайнмайера, которую Украина подписала 1 октября. По которой на оккупированном Донбассе должны состояться выборы и этот регион получит особый статус. На Майдане в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.

Список требований протестующих: