Есть 2 мостовых перехода, – Жданов сказал, почему россияне именно сейчас подорвали Каховскую ГЭС
Россияне прибегли к циничному подрыву Каховской ГЭС. В результате некоторые населённые пункты затоплены, а жители вынуждены эвакуироваться.
Фактически это техногенная катастрофа и террористический акт огромного масштаба. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.
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Когда-то прочитал о России: "В каждой стране есть доля мафии. У русской мафии есть собственное государство". Это очередное доказательство,
– заметил Жданов.
Военный эксперт о подрыве Каховской ГЭС: смотрите видео
Чего хотели россияне
Следует понимать, что россияне сами терпят огромные убытки и негативные последствия. Несмотря на это, они готовы жертвовать собственными военными, которые попали в ловушку и нуждаются в эвакуации. Безусловно, они очень боятся нашего контрнаступления.
"Вспомните, когда шла речь о демилитаризации запорожской АЭС, российские руководители сказали: "Или здесь будет пустыня, или здесь будем мы. Никаких других вариантов быть не может". К сожалению, мы видим один из таких шагов", – констатировал военный эксперт.
Мы знаем, что Каховская ГЭС была заминирована в октябре 2022 года. Но россияне не решались на этот шаг. По мнению Жданова, последним аргументом стало контрнаступление. Дело в том, что оккупанты говорили о намерении сделать невозможным форсирование Днепра с правого берега нашими силами.
"Существует два мостовых перехода – Антоновский мост и Каховская ГЭС. Скорее всего, подтоплением территорий и разрушением дамбы они хотели сделать невозможным вариант с форсированием Днепра Силами обороны Украины", – подытожил Олег Жданов.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
- Оккупанты 6 июня взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, что в Херсонской области. Подтоплены населенные пункты, которые расположены ближе к Днепру.
- Началась эвакуация 10 населенных пунктов и Херсона. В МВД сообщили, что по состоянию на 10 утра уже удалось вывезти 742 человека.
- Ужасные последствия теракта обнародовали в сети. Мэр Новой Каховки сообщил, что затопило дома, зоопарк, детские площадки.
- К счастью, из-за подрыва ГЭС на Херсонщине пострадавших нет. Власти также очертили главные задачи, которые встают перед ними после крушения.
- В украинской разведке считают, что подрыв ГЭС осуществлялся дистанционно. Украина неоднократно предоставляла доказательства этому.