В Кремле сделали вопиющее заявление о приоритетах Трампа: какой может быть его поддержка Украины

В Кремле накануне инаугурации Дональда Трампа заявили, что Украина якобы не будет приоритетом для избранного президента США. В то же время путинские приспешники говорят, что переговоры по российско-украинской войне должны вести Москва и Вашингтон.

Россия сейчас поднимает ставки, однако маловероятно, что эти заявления повлияют на политику Дональда Трампа, сказал 24 Каналу политолог Олег Саакян. Более того, избранный президент США понимает, что может мариновать Владимира Путина, ведь глава Кремля заинтересован в том, чтобы как можно скорее состоялись переговоры.

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Какая стратегия Трампа в отношении России и Украины

С Трампом есть одна константа – он абсолютно прогнозируемый в своей непрогнозируемости, отметил Саакян. В общем понятно, чего он хочет достичь, но при этом, как он это будет достигать – здесь принципиально стратегическая неопределенность, которой играет Трамп.

В частности заявления о Гренландии, Канаде, Панамском канале – это поднятие ставок. Он демонстрирует диктаторам, что не только они могут играть не по правилам. Поэтому его заявления следует воспринимать исключительно как инструментированные и это примерно то же, что со стороны России,

– сказал политолог.

Команде избранного президента США, с его слов, уже донесли, что преждевременные переговоры могут быть ловушкой и негативны. Поэтому с помощью истории о мобилизации, в частности о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, команда Трампа создает рычаги для одновременного давления на Россию и Украину, который очень выгодный и безболезненный для США. Ведь идея приостановить или не предоставлять оружие Украине – нежизнеспособна, она создает больше проблем и вызовов для самого Трампа.

С одной стороны, это создание давления на украинскую власть для попыток расширения возможностей по стимулированию ее сговорчивости. Ведь фактически для части украинского общества звучит, как ваших детей отправим воевать. Соответственно часть может абсолютно оправдано и понятно пошатнуться в своей позиции по завершению войны.

С другой стороны, это поднятие ставок для России. Команда Трампа демонстрирует, мол, если вы не идете на обозначенное и очерченное поле компромиссов, то США будут давить на Украину, чтобы была дополнительно мобилизация, вооружат достаточно армию и тогда для России кратно возрастут расходы и ресурсные потребности на войну,

– добавил Саакян.

Параллельно с этим и команда Джо Байдена, и команда Трампа действуют согласованно в давлении на нефтяной экспорт России. К слову, новые санкции США ограничат экспорт российской нефти в Китай и Индию, что заставит их искать альтернативных поставщиков.

Напомним, помощник президента России Николай Патрушев в интервью прокремлевскому изданию заявили о том, что не исключает того, что Украина прекратит свое существование. Это якобы может произойти уже в 2025 году. В то же время путинский приспешник заявил о "братском отношении" россиян к украинцам, подчеркнув, что Москве якобы небезразлично то, что происходит в Украине.