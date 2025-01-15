Росія зараз підіймає ставки, однак малоймовірно, що ці заяви вплинуть на політику Дональда Трампа, сказав 24 Каналу політолог Олег Саакян. Ба більше, обраний президент США розуміє, що може маринувати Владіміра Путіна, адже глава Кремля зацікавлений в тому, щоб якомога швидше відбулися переговори.

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Яка стратегія Трампа щодо Росії та України

З Трампом є одна константа – він абсолютно прогнозований у своїй непрогнозованості, зазначив Саакян. Загалом зрозуміло, чого він хоче досягнути, але при цьому, як він це досягатиме – тут принципово стратегічна невизначеність, якою грає Трамп.

Зокрема заяви про Гренландію, Канаду, Панамський канал – це підняття ставок. Він демонструє диктаторам, що не тільки вони можуть грати не за правилами. Тому його заяви варто сприймати виключно як інструменталізовані й це приблизно те саме, що з боку Росії,

– мовив політолог.

Команді обраного президента США, з його слів, вже донесли, що передчасні переговори можуть бути пасткою й негативні. Тому за допомогою історії про мобілізацію, зокрема про зниження мобілізаційного віку до 18 років, команда Трампа створює важелі для одночасного тиску на Росію та Україну, який дуже вигідний та безболісний для США. Адже ідея призупинити чи не надавати зброю Україні – нежиттєздатна, вона створює більше проблем і викликів для самого Трампа.

З одного боку, це створення тиску на українську владу для спроб розширення можливостей зі стимулювання її зговірливості. Адже фактично для частини українського суспільства звучить, як ваших дітей відправимо воювати. Відповідно частина може абсолютно виправдано і зрозуміло похитнутися у своїй позиції щодо завершення війни.

З іншого боку, це підняття ставок для Росії. Команда Трампа демонструє, мовляв, якщо ви не йдете на означене й окреслене поле компромісів, то США тиснутимуть на Україну, щоб була додатково мобілізація, озброять достатньо армію і тоді для Росії кратно зростуть видатки та ресурсні потреби на війну,

– додав Саакян.

Паралельно з цим і команда Джо Байдена, й команда Трампа діють узгоджено в тиску на нафтовий експорт Росії. До слова, нові санкції США обмежать експорт російської нафти до Китаю та Індії, що змусить їх шукати альтернативних постачальників.

Нагадаємо, помічник президента Росії Ніколай Патрушев в інтерв'ю прокремлівському виданню заявили про те, що не виключає того, що Україна припинить своє існування. Це нібито може статися вже у 2025 році. Водночас путінський посіпака заявив про "братнє ставлення" росіян до українців, підкресливши, що Москві нібито небайдуже те, що відбувається в Україні.