Когда украинские пилоты начнут подготовку в США на F-16: в Воздушных силах назвали месяц

Украинские летчики уже учатся пилотировать на американских истребителях F-16 в Дании и Великобритании. Однако в дальнейшем география стран, где будут проходить обучение, будет расширяться.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в сентябре на авиабазе в Техисе начнется подготовка наших пилотов и технического персонала к учениям на F-16.

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География стран увеличивается

Украинских летчиков будут отправлять на обучение "волнами" для того, чтобы часть из них продолжала выполнять боевые задания в Украине. Так, в конце августа пилоты с боевым опытом поехали в Данию, где сейчас проходят учения на F-16. Там они выполняют учебную программу, предложенную партнерами.

Конечно, (обучение на F-16 – 24 Канал) начались. Ближе ко Дню Независимости выехали и летчики, и наземный персонал,

– заявил спикер Воздушных сил.

Игнат также сообщил, что в Британии учатся молодые выпускники, у которых будет более длительная подготовка, ведь у них нет боевого опыта.

Однако учения на F-16 не ограничатся только Данией и Великобританией. Появляются новые и новые страны, готовые помочь в усилении нашей авиации. По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Соединенные Штаты также будут учить наших пилотов.

"США уже дали разрешение. Мы этого долго ждали. Где, как не в США? У них лучшая база подготовки пилотов. Поэтому мы очень рассчитываем именно на Соединенные Штаты, потому что там есть и инструкторы, и база, и возможности для того, чтобы больше охватить пилотов", – сказал Игнат.

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