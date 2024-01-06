Британское издание The Telegraph сообщило о подготовке России к возможному наступлению на Харьковском направлении, вероятная дата начала которого 15 января. Военно-политическое руководство Украины опровергло это заявление.

Наступление на Лиманско – Купянской оси происходит с конца мая – начала июня 2023 года, сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала. Он также объяснил, имеют ли россияне возможность активизировать наступление на Харьковщину еще больше, чем сейчас.

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Расставим точки над "i"

На границе Украины с Белгородской областью находится более 10 тысячная группировка вражеских войск Белгород. Сейчас россияне пытаются 40 тысячами личного состава оцепить и захватить маленький город Авдеевку.

Отметим, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что в целом на Авдеевском направлении находятся до 40 тысяч российских военных.

12 тысяч Россия отправит для захвата города-миллионника Харькова?

– иронически сказал Коваленко.

С учетом линий обороны и рубежей, которые сейчас сформированы в Харьковской области вдоль границы с Россией, противнику потребуется группировка более 100 тысяч личного состава.

Как за последнюю неделю можно накопить такой ресурс? Возможно, The Telegraph имели в виду обще Харьковскую область, например, Купянское направление, но и здесь нужно расставить точки над "i",

– заметил военно-политический обозреватель.

Сейчас россияне на Купянском направлении уперлись в наши опорники и уже полгода не могут их пробить в районные маленького поселка Синьковка, не говоря уже о городе-миллионнике Харькове.

Ситуация в Харьковской области

По данным аналитиков ISW, вероятно, российская армия не накопила достаточно сил в Белгородской области для того, чтобы вести наступательные операции в других частях северной или северо-восточной Харьковской области.

К тому же нет информации о наращивании российских сил на Купянском направлении, которая указала на неизбежность широкомасштабного наступления с целью продвижения к реке Оскол.

В то же время в Харьковские ОВА сообщили, что враг снизил активность штурмовых действий на Купянском направлении по сравнению с декабрем 2023 года.