"Каждый день у них что-то подгорает": Игнат прокомментировал подготовку аэродромов России к возможным атакам

Россия начала готовить свои военные аэродромы к массированным ударам. Но у оккупантов ежедневно что-то подгорает. Именно поэтому они хотят защитить свои объекты.

Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что Украина все чаще бьет по аэродромам врага. Для этого используют крылатые ракеты и ударные БПЛА. К слову, российское минобороны проверило свои военные аэродромы "на устойчивость к массированным ударам".

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"Разве у них не подгорает каждый день? Что-то подгорает, поэтому, конечно, они хотят больше защитить свои объекты. Это понятно. Украина все чаще применяет различные средства воздушного нападения. В частности, ударные БПЛА большого радиуса действия", – сказал Игнат.

Российские аэродромы расположены не на границе. Они строятся удаленно. Спикер командования Воздушных сил ВСУ добавил, что до аэродромов врага доставали уже не раз. Говорится, в частности, о временно оккупированном Крыме.

Воздушные силы сколько раз уже по разным аэродромам доставали крылатыми ракетами. И, соответственно, другие Силы обороны, которые имеют возможность делать это беспилотниками ударными. И довольно-таки успешно,

– подчеркнул Игнат.

Украина бьет по российским аэродромам