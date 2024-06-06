В ОП ответили, что изменило решение партнеров по ударам по России

Страны Запада позволили нашему государству бить по территории России переданным оружием. Оккупанты должны почувствовать, что нельзя безнаказанно обстреливать украинских граждан.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что нужно в полном объеме переносить войну на территорию России.

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Почему нужно бить по России

Как отметил Подоляк, Россия пытается подать себя как "монстра". Поэтому там постоянно рассказывают о каких-то "красных линиях" и "катастрофических последствиях" от ударов. Но на самом деле Россия – жалкая, ничтожная страна с большой территорией и ресурсами.

Россия всегда была на понтах. Там "у нас есть красные линии" и так далее. Но когда ты начинаешь объективно относиться к ней и паритетно наносить удары, то выясняется, что это – "колосс", который можно сломать,

– сказал Подоляк.

В странах Запада увидели, что Россия буквально размещает артиллерию на приграничных территориях и стреляет по мирной Сумщине, Харьковщине и т.п. Они это делают особенно нагло, зная, что ответ не прилетит. А вот теперь он таки прилетит. Страны Запада увидели, что нельзя давать возможность России безнаказанно обстреливать гражданских и готовить новые наступления.

Этот постепенный нонсенс стал понятным для представителей политических элит других стран. Они понимают – война такого типа не может закончиться определенным компромиссом путем Украины. Война такого типа не может вестись непаритетно и непараллельно. Россия же хотела войну. Она ее автор. В международном праве четко написано, что страна-агрессор должна быть полностью загружена войной на своей территории. Давайте ее загрузим войной на ее территории,

– подчеркнул Подоляк.

Удары по России: кратко