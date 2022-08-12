Нужно оружие для экзорцизма, – Подоляк призвал мир отправить россию в ад

Самое большое желание россии – это увидеть Европу в таких же руинах, в которые она превращает Украину. Чтобы помешать этому, в Офисе Президента просят предоставить ВСУ больше оружия.

Оккупанты умышленно уничтожают урожай на украинской земле. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, выжженные поля – это и есть "лицо русского мира".

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В Украине проходит линия разграничения между нашим миром и адом

Разрушение, смерть и опустошение. Самое большое желание россии – увидеть такой Европу. Линия разграничения между нашим миром и адом проходит в Украине, и мы отправим нечисть обратно в чистилище,

– написал Подоляк.

Единственное, что нужно Украине, чтобы остановить агрессора – это "оружие для экзорцизма". Ранее Михаил Подоляк подчеркнул, что россия потеряла возможности для изготовления современного оружия – из-за западных санкций. Перекрыть эту нехватку технологий не может даже Китай.

Тем временем москва надеется, что ей удастся силой посадить Украину за стол переговоров. россия пытается дискредитировать официальный Киев, чтобы Запад перестал предоставлять Украине вооружение.

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Переговоры россии и Украины: последние новости

По словам Подоляка, переговоры между Киевом и москвой сейчас невозможны. россияне хотят получить "Минск-3".

На сегодняшний день оккупационные войска захватили максимальное количество территории, которую они хотят аннексировать.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер тоже подтвердил, что владимиру путину не нужны переговоры, его намерение то же – оккупация Украины.

В Офисе Президента говорят, что возобновление переговорного процесса возможно тогда, когда россия потерпит несколько важных поражений.

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