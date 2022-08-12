Окупанти навмисне знищують врожай на українській землі. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, випалені поля – це і є "обличчя русского міра".

Актуально путін живе в ілюзії, – ексклюзивне інтерв'ю Подоляка про вибухи в Криму та шантаж росії

В Україні проходить лінія розмежування між нашим світом та пеклом

Руйнування, смерть і спустошення. Найбільше бажання росії – побачити такою Європу. Лінія розмежування між нашим світом і пеклом проходить в Україні, і ми відправимо нечисть назад до чистилища,

– написав Подоляк.

Єдине, що потрібно Україні, аби зупинити агресора – це "зброя для екзорцизму". Раніше Михайло Подоляк наголосив, що росія втратила можливості для виготовлення сучасної зброї – через західні санкції. Перекрити цю нестачу технологій не може навіть Китай.

Тим часом москва сподівається, що їй вдасться силоміць посадити Україну за стіл перемовин. росія намагається дискредитувати офіційний Київ, аби Захід перестав надавати Україні озброєння.

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Перемовини росії та України: останні новини

За словами Подоляка, перемовини між Києвом та москвою зараз неможливі. росіяни хочуть отримати "Мінськ-3".

На сьогодні окупаційні війська захопили максимальну кількість території, яку вони хочуть анексувати.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер теж підтвердив, що владіміру путіну не потрібні переговори, його намір той самий – окупація України.

В Офісі Президента кажуть, що про відновлення переговорного процесу можливе тоді, коли росія зазнає кількох важливих поразок.

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