Путин начал носить бронежилет: Подоляк сказал, от кого тот пытается защититься

Уже звучали сообщения, что диктатор Владимир Путин постоянно ходит на публичных мероприятиях в бронежилете. Он многого боится.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, заметив, что Путин боится заговора внутренних элит и заговора между генералами. Именно поэтому там на протяжении нескольких месяцев продолжаются различные чистки и кадровые изменения.

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Чего боится Путин

Как отметил Подоляк, режим Путина будет продолжать "съедать" людей. Их будут арестовывать, изолировать, отправлять в ссылку. Цена полномасштабной войны для окружения Путина будет существенно расти.

Важно, чтобы это в дальнейшем происходило. Если цена полномасштабной войны для окружения Путина будет слишком большой, тогда риски для Путина будут только расти. И всякое может произойти.

Кроме того, сам Путин прекрасно осознает, что никаких "красных линий" не существует. Он опасается, что Запад дойдет до таких решений, что его режиму наступит конец.

Путин понимает, что "красных линий" не существует. Война постепенно переходит на территорию, куда он точно не хотел ее привести. Он привел войну к себе домой. Это очень хорошо. Рано или поздно люди на территории России осознают, что этот субъект полностью голый, несмотря на бронежилеты,

– подчеркнул Подоляк.

Ситуация в России: кратко