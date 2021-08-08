Подорвались на мине: в Афганистане погибли 12 членов одной семьи

8 августа 2021 , 17:55
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Источник:

Интерфакс-Украина

На востоке Афганистана 7 августа на мине подорвался микроавтобус. В результате трагедии погибли 12 членов одной семьи, среди которых были и дети.

Детали жуткой трагедии

Происшествие случилось поздно вечером 7 августа в провинции Пактия. Известно, что микроавтобус подорвался на придорожной мине.

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2 пассажирам удалось выжить – они обошлись травмами.

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  • После того, как президент США Джо Байден решил вывести из страны миротворцев, ситуация обострилась. Боевики "Талибана" активизировались.
  • По данным ООН, в течение 16 – 30 июля 2021 года из-за атак талибов пострадали около 300 человек. Всего в течение первого полугодия года погибли 5 183 мирных жителей.
  • Кроме того, талибы взяли под контроль десятки районов, столиц провинций и пограничных переходов в стране.
Автор: Софія Мінджоса