Теракт в Днепре: подозреваемому избрали меру пресечения

Подозреваемому в совершении теракта в Днепре избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Важно Был взрыв, погиб человек, подозреваемого уже задержали: главное о теракте в Днепре 14 декабря

Подозреваемого в теракте будут держать под стражей

37-летнего мужчину, которого подозревают в организации теракта накануне в Днепре, отправили под стражу на срок 60 дней без права внесения залога. Поэтому, подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля 2025 года.

Мужчину подозревают в теракте, который произошел в Днепре 14 декабря 2024 года. Тогда возле одного из админзданий прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, а еще 4 получили ранения.

По материалам дела, в сумке, которую подложили под скамейку возле админздания, было самодельное взрывное устройство. Именно оно и сдетонировало.

В то же время подозреваемый утверждает, что его якобы подставили. Мужчина уверяет, что "куратор" приказал облить краской человека, который якобы берет взятки, а о взрывном устройстве он якобы ничего не знал и не планировал этого делать. Сам он работал официантом, а потому якобы видел факты взяточничества.

Известно, что подозреваемый родом из города Марганец Днепропетровской области, но ныне живет в Одессе. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за распространение запрещенных веществ. Это дело еще рассматривается в суде Одессы.