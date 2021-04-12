Заместителя начальника одного из отделов СБУ в Одесской области обвиняют в вымогательствах с предварительным сговором группой лиц. Кроме того, злоумышленник незаконно купил и хранил оружие.

Детали дела

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении подполковника Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, работник СБУ подыскал лицо, которое гражданину угрожало обнародовать в СМИ аудиозаписи его разговоров с директором и начальником службы безопасности общества по сбору данных про нардепа.

Сообщник подполковника шантажировал записями разговора о дальнейшем убийстве этого нардепа, которых на самом деле не было. За молчание обвиняемый требовал 50 тысяч долларов.

Чиновник СБУ обеспечил сообщников средством связи с незарегистрированным номером телефона для конспирации, а также консультировал их, как вести себя в случае вызова в правоохранительные органы и как скрыть преступление,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подполковник приобрел и хранил огнестрельное оружие без разрешения.

Заметим, в отношении соучастников преступления открыли отдельное уголовное производство.



Подполковник СБУ незаконно купил и хранил оружие / Фото Офиса генпрокурора