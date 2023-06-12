Старых, слепых, косых: пленный оккупант рассказал, кого Россия отправила воевать в Украину

На днях Силы обороны взяли в плен 45-летнего оккупанта Владимира Отрышко. Захватчик воевал в составе подразделения "Шторм Z".

К слову, Отрышко в 2021 году посадили за убийство на 14 лет, а в мае 2023 он решил подписать контракт с Минобороны России. Оккупант рассказал, кто воюет в составе его подразделения, передает 24 Канал.

Смотрите также "Вам никакое оружие не поможет": пленный оккупант призвал земляков немедленно убираться из Украины

Кого Россия отправляет на войну в Украину

По словам Отрышко, на передовую Минобороны России бросает мужчин, даже ни разу автомат не держащих. Говорит, что их отправляют в ад.

Старых, слепых, косых – всех списали, на передовую отправили. Ему (русскому солдату – 24 Канал) дали автомат, а он не знает, с какой стороны к нему подходить, как и я,

– рассказывает Отрышко.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал появление подразделения "Шторм Z" на поле боя. Он убежден, что эта группировка – реплика на ЧВК "Вагнера".

"Они ищут шагреневую кожу их войска и пытаются сшить ее всеми способами. Роты "Шторм Z" – их последнее произведение", – рассказал Череватый.

Словом, оно и неудивительно, что армия России ежедневно несет огромные потери с такими воинами.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 980 окупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 человек и много техники. Так, с 24 февраля 2022 года арсенал противника сократился на: