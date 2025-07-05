Стало известно, кто находился в авто, которое взорвали в Одессе

Утром 5 июля в Одессе взорвался Opel, внутри которого находился человек. СБУ квалифицировала произошедшее как теракт.

Позже правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался завербованный россиянами 22 летний житель Запорожской области, который имел судимость, передает 24 Канал.

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Кто был в автомобиле

Именно этот молодой человек, по данным следствия, заложил взрывное устройство под сиденье автомобиля Opel.

Известно, что мужчина, который находился за рулем, выжил. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сначала в сети предполагали, что покушение было совершено на военнослужащего. Позже в прокуратуре уточнили, что в Opel оккупанты взорвали гражданского – работника предприятия, которое занимается оборонными заказами.

К слову, СБУ задержала 17-летнего агента ФСБ, который корректировал ракетно-дронные атаки России по Киеву. Парень выполнил 8 разведывательных заданий по заказу спецслужб врага. Он получал координаты потенциальных целей, среди которых были энергообъекты и объекты ПВО, для фиксации их технического состояния.

Агента задержали недалеко от военного управления ВСУ, где он готовил "агентурный отчет". Парню грозит пожизненное заключение за государственную измену.