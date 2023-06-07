Может быть еще одно наводнение, – разведка Британии предупредила о новой угрозе из-за подрыва ГЭС

В Министерстве обороны Великобритании убеждены, что из-за рекордно высокого уровня воды в водохранилище перед подрывом ГЭС в скором времени могут образоваться новые наводнения. Сама же дамба продолжит разрушаться.

Разведчики из Великобритании сообщили, что во время подрыва Каховской ГЭС, произошедшего в ночь на 6 июня около 03:00, большая часть коммунальной инфраструктуры гидроэлектростанции была уничтожена. Из-за рекордно высокого уровня воды в водохранилище накануне взрыва Минобороны Британии прогнозирует новые наводнения в регионе.

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Россия намеренно подняла уровень воды на ГЭС

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что в ближайшие дни разрушения Каховской ГЭС могут усилиться. Россияне заминировали центр дамбы, но в результате подрыва и потока воды и другие ее части могут оказаться в опасности.

Также, вероятно, в Херсонской области наводнения распространятся на новые населенные пункты. Кроме того, разведчики подтвердили, что оккупанты перед террористическим актом рекордно подняли уровень воды на ГЭС.

Уровень воды в Каховском водохранилище был рекордно высоким перед обвалом, что привело к затоплению особо большого объема воды ниже по течению,

– сообщили в Минобороны Британии.

Из-за подрыва Каховской ГЭС под водой уже оказались 80 населенных пунктов Херсонщины, и уровень воды может подняться еще выше.

Есть ли угроза Запорожской АЭС из-за подрыва дамбы

Разведчики также прогнозируют, что Запорожская АЭС, расположенная в 120 километрах от дамбы, не столкнется с проблемами из-за подрыва ГЭС в ближайшее время. Впрочем, из-за оккупации Россией крупнейшей атомной станции в Европе ситуация все же остается нестабильной.

Но ситуация некритическая – на Запорожской АЭС есть альтернативные поставщики воды, в частности мобильные насосные станции с рукавами до двух километров протяженностью. Но резервных запасов воды хватит всего на несколько месяцев.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

Оккупанты из-за наводнения после подрыва ГЭС оказались не в лучшем положении – им пришлось отступить вглубь на 5 – 15 км и переместить технику, огневые позиции и подразделения. Но россияне потеряли часть техники и личного состава из-за недоверия к командованию.

В ВСУ также подтвердили, что многие позиции врага после террористического акта на ГЭС оказались под водой. На левом берегу, который и контролируют оккупанты, вода распространяется даже быстрее, чем на правом. Вполне вероятно, что для сохранения внезапности оккупантов даже не предупредили о взрыве.

Тем временем в Украине уже заявили о том, что планируют построить новую Каховскую ГЭС. Скорее всего, ее будут строить на том же месте уже после деоккупации.