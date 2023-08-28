Катастрофические изменения: что произойдет, если не восстановить Каховскую ГЭС

Владимир Зеленский сообщил о планах восстановить Каховскую ГЭС, которую 6 июня взорвали оккупанты. Несмотря на большую стоимость этого проекта, его необходимо осуществить, чтобы обеспечить водой Днепропетровскую и Херсонскую области.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, что восстановление дамбы Каховской ГЭС сверхважно для региона.

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У аграриев есть проблемы

Восстановление Каховской дамбы имеет большое значение в вопросе возобновления экономической деятельности Херсонской области – в частности, работы аграриев.

Оккупанты, взорвав Каховскую ГЭС, фактически уничтожили систему орошения. Ведь все каналы на территории Херсонской области зависят в большинстве своем от уровня воды в Каховском водохранилище. Теперь они не могут функционировать. И они не возобновят свою работу, пока не будет отстроена Каховская дамба,

– подчеркнул заместитель председателя Херсонского областного совета.

Если же этого не сделать, то:

на крупных территориях в регионе произойдут изменения в экологии;

проживание на этих территориях людей не будет комфортным.

Юрий Соболевский о необходимости восстановления Каховской ГЭС: смотрите видео

"А потому для восстановления экономической составляющей и обеспечения комфорта местного населения, проект восстановления Каховской ГЭС необходимо реализовать обязательно", –подчеркнул Юрий Соболевский.

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС

Напомним, что 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, расположенную в Херсонской области, вблизи города Новая Каховка. Вода стала быстро затапливать населенные пункты в Херсонской области, началась эвакуация населения.

В течение следующих недель Каховское водохранилище начало быстро высыхать. И в результате подрыва оккупантами Каховской дамбы водохранилище превращается фактически в пустыню.

Однако даже через два месяца после подрыва Каховской ГЭС остается подтопленным город Голая Пристань, который сейчас оккупировано россиянами. Уровень воды в городе остается еще высоким.

Также по сообщению главы МВД Игоря Клименко, из-за подрыва дамбы пострадали 180 населённых пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. На этих территориях проживало около 875 тысяч человек. Среди них: 34 человека погибли, 28 – получили ранения, 39 – считаются пропавшими без вести. В то же время было спасено 716 человек, среди которых 30 детей и 40 маломобильных.