Катастрофические изменения: что произойдет, если не восстановить Каховскую ГЭС

28 августа 2023, 11:57
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Владимир Зеленский сообщил о планах восстановить Каховскую ГЭС, которую 6 июня взорвали оккупанты. Несмотря на большую стоимость этого проекта, его необходимо осуществить, чтобы обеспечить водой Днепропетровскую и Херсонскую области.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, что восстановление дамбы Каховской ГЭС сверхважно для региона.

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У аграриев есть проблемы

Восстановление Каховской дамбы имеет большое значение в вопросе возобновления экономической деятельности Херсонской области – в частности, работы аграриев.

Оккупанты, взорвав Каховскую ГЭС, фактически уничтожили систему орошения. Ведь все каналы на территории Херсонской области зависят в большинстве своем от уровня воды в Каховском водохранилище. Теперь они не могут функционировать. И они не возобновят свою работу, пока не будет отстроена Каховская дамба,
– подчеркнул заместитель председателя Херсонского областного совета.

Если же этого не сделать, то:

  • на крупных территориях в регионе произойдут изменения в экологии;
  • проживание на этих территориях людей не будет комфортным.

Юрий Соболевский о необходимости восстановления Каховской ГЭС: смотрите видео

"А потому для восстановления экономической составляющей и обеспечения комфорта местного населения, проект восстановления Каховской ГЭС необходимо реализовать обязательно", –подчеркнул Юрий Соболевский.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина планирует восстановить Каховскую дамбу, чтобы обеспечить водой людей, проживающих в этом регионе. Однако восстановление Каховской ГЭС будет стоить более миллиарда гривен.

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС

  • Напомним, что 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, расположенную в Херсонской области, вблизи города Новая Каховка. Вода стала быстро затапливать населенные пункты в Херсонской области, началась эвакуация населения.
  • В течение следующих недель Каховское водохранилище начало быстро высыхать. И в результате подрыва оккупантами Каховской дамбы водохранилище превращается фактически в пустыню.
  • Однако даже через два месяца после подрыва Каховской ГЭС остается подтопленным город Голая Пристань, который сейчас оккупировано россиянами. Уровень воды в городе остается еще высоким.
  • Также по сообщению главы МВД Игоря Клименко, из-за подрыва дамбы пострадали 180 населённых пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. На этих территориях проживало около 875 тысяч человек. Среди них: 34 человека погибли, 28 – получили ранения, 39 – считаются пропавшими без вести. В то же время было спасено 716 человек, среди которых 30 детей и 40 маломобильных.

Автор: Вікторія Грабовська