В магазинах и квартирах все испорчено: какая самая главная сейчас проблема в Херсоне

В Херсоне начала сходить вода после теракта россиян на Каховской ГЭС. Корабельная площадь уже полностью свободна от воды. Но ситуация остается сложной. Прибрежные зоны все еще затоплены. Многие херсонцы не могут попасть в собственные квартиры, поскольку вода еще полностью не сошла.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Херсона Марина Савченко. Она подчеркнула, какая ситуация сейчас непосредственно в области.

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Вода понемногу сходит

Вода остается в микрорайоне Шуменский, отметила журналистка. Там затоплены подвалы и люди просят местные власти откачать ее. Впрочем, количество затопленных домов значительно превышает количественное наличие насосов, поэтому физически это сделать невозможно. Более того – все дома будет обследовать специальная комиссия на предмет их пригодности для проживания.

Сейчас в Херсоне начинается все страшно интересное, когда отходит вода и люди заходят в свои дома, магазины и понимают, что все испорчено. Сегодня видели как люди весь день выбрасывают испорченный товар, потому что не успели его вывезти – ничего не осталось,

– рассказала Савченко.

Также в городе проблемы с питьевой водой. По ее словам, лабораторные показатели вроде бы в норме, но пить ее не рекомендуют. Поэтому все горожане стоят в очередях возле волонтерских штабов.

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Проблемы в регионе

Сложная ситуация в Белозерке, что в нескольких десятках километров от Херсона. Там до сих пор вода держится на уровне около 2 метров и оттуда волонтеры эвакуируют людей.

"На Левом берегу ситуация патовая и она еще долго будет такой. Поступают сигналы об очень многих пропавших без вести. Люди пишут, что не могут найти родственников, которые не выходят на связь после 6 июня. Мы ощутим масштабы трагедии, когда отойдет вода и увидим, сколько людей забрало это преступление оккупантов", – добавила журналистка.

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