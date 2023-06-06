У Китая будет двойная позиция: как Пекин отреагирует на подрыв Каховской ГЭС

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, приведший к экологической катастрофе, может повлиять на отношение Китая к России и его позицию относительно "мирных переговоров".

Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин. Он отметил, что позиция Китая в этом вопросе будет предсказуемой: в очередной раз попробовать усадить Украину за стол переговоров со страной-агрессором.

Важно Украина созывает Совбез, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС

Угроза, от которой нужно избавиться

С одной стороны, Пекин будет демонстрировать, что он не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС, мол, наши "руки чистые".

В то же время, Китай может акцентировать внимание на том, что с этим "опасным Путиным" нужно как можно быстрее договариваться. Тем более что они предупреждали, что с Россией нужно сесть за стол переговоров, иначе Путин еще что-то ужасное сделает,

– предположил политический деятель из США.

Это вполне ожидаемая логика Пекина. Однако Путин – это угроза, с которой не нужно договариваться, а от которой нужно избавиться.

Юрий Рашкин спрогнозировал позицию Китая по подрыву россиянами Каховской ГЭС: смотрите видео

Поэтому ни переговоры с Путиным, как предлагает Китай, ни "фальшивый" мир, который якобы с ним следует заключить, это все не имеет смысла. Ведь в конечном итоге, по мнению общественного деятеля, именно украинцы будут решать, какой результат окончания войны считать победой.

"Поэтому попытки Китая остановить войну в тот момент, когда Путин является самым слабым, загнанным в угол, предсказуемый шаг китайской дипломатии. Но это не приведет к результатам, на которые надеются Москва и Пекин. Война не остановится из-за этой экологической и террористической катастрофы", – уверен Юрий Рашкин.

Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. В офисе спикера китайского МИД

Больше о подрыве российскими оккупантами Каховской ГЭС

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило о разрушении Каховской ГЭС, которое произошло в результате ее подрыва россиянами.

После крушения вода начала подтапливать населенные пункты вокруг ГЭС и в частности Херсон. Началась эвакуация местных жителей. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов.

Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО по поводу подрыва Каховской ГЭС, а также обвинил Россию в терроризме. Глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что из-за действий оккупантов оказалась в опасности ЗАЭС.

Позже движение "Атеш" объявило, что в Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из Буденновска Ставропольского края.

Также Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу подрыва Каховской ГЭС. А министерство иностранных дел призвало G7 и ЕС объявить новый пакет санкций против России.

Начальник Херсонской МВА Роман Морочко сообщил, что из Херсона эвакуировали более 600 граждан. Из них 132 человека находятся в больнице, а 22 человека – в гуманитарных штабах. Еще 43 человека выехали из города поездом, а 109 - автобусом в разные города Украины.

по запросу Укринформа заявили, что "все стороны будут преданы политическому урегулированию украинского кризиса и будут способствовать ослаблению ситуации". В то же время в ведомстве отметили позицию Пекина относительно "кризиса в Украине". Она остается "последовательной и четкой".