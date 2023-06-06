У Китая будет двойная позиция: как Пекин отреагирует на подрыв Каховской ГЭС
Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, приведший к экологической катастрофе, может повлиять на отношение Китая к России и его позицию относительно "мирных переговоров".
Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин. Он отметил, что позиция Китая в этом вопросе будет предсказуемой: в очередной раз попробовать усадить Украину за стол переговоров со страной-агрессором.
Важно Украина созывает Совбез, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС
Угроза, от которой нужно избавиться
С одной стороны, Пекин будет демонстрировать, что он не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС, мол, наши "руки чистые".
В то же время, Китай может акцентировать внимание на том, что с этим "опасным Путиным" нужно как можно быстрее договариваться. Тем более что они предупреждали, что с Россией нужно сесть за стол переговоров, иначе Путин еще что-то ужасное сделает,
– предположил политический деятель из США.
Это вполне ожидаемая логика Пекина. Однако Путин – это угроза, с которой не нужно договариваться, а от которой нужно избавиться.
Юрий Рашкин спрогнозировал позицию Китая по подрыву россиянами Каховской ГЭС: смотрите видео
Поэтому ни переговоры с Путиным, как предлагает Китай, ни "фальшивый" мир, который якобы с ним следует заключить, это все не имеет смысла. Ведь в конечном итоге, по мнению общественного деятеля, именно украинцы будут решать, какой результат окончания войны считать победой.
"Поэтому попытки Китая остановить войну в тот момент, когда Путин является самым слабым, загнанным в угол, предсказуемый шаг китайской дипломатии. Но это не приведет к результатам, на которые надеются Москва и Пекин. Война не остановится из-за этой экологической и террористической катастрофы", – уверен Юрий Рашкин.Обратите внимание! Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. В офисе спикера китайского МИД
Больше о подрыве российскими оккупантами Каховской ГЭС
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило о разрушении Каховской ГЭС, которое произошло в результате ее подрыва россиянами.
- После крушения вода начала подтапливать населенные пункты вокруг ГЭС и в частности Херсон. Началась эвакуация местных жителей. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов.
- Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО по поводу подрыва Каховской ГЭС, а также обвинил Россию в терроризме. Глава ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что из-за действий оккупантов оказалась в опасности ЗАЭС.
- Позже движение "Атеш" объявило, что в Каховскую ГЭС взорвал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из Буденновска Ставропольского края.
- Также Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН по поводу подрыва Каховской ГЭС. А министерство иностранных дел призвало G7 и ЕС объявить новый пакет санкций против России.
- Начальник Херсонской МВА Роман Морочко сообщил, что из Херсона эвакуировали более 600 граждан. Из них 132 человека находятся в больнице, а 22 человека – в гуманитарных штабах. Еще 43 человека выехали из города поездом, а 109 - автобусом в разные города Украины.