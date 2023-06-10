"Знали о подрыве заранее": крымский коллаборант раскрыл подробности теракта на Каховской ГЭС
Источник:ГУР МО Украины
Российские пропагандисты жалуются, что после подрыва Каховской ГЭС личный состав их армии якобы бросили на произвол судьбы и они должны были спасаться от потопа самостоятельно. Несмотря на это, кремлевские приспешники одним за другим доказывают, что подрыв дамбы спланировали заранее.
К тому же русские захватчики вывели своих солдат еще до подрыва Каховской ГЭС. Пропагандисты сообщают, что потерь среди их личного состава вроде бы нет.
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Россияне планировали подрыв Каховской дамбы
Коллаборант Александр Талипов возмутился сообщениями так называемых российских "военкоров", которые заявляли, что российские солдаты якобы намеренно оставлены на островах в Херсонской области. По словам кремлевского приспешника, такие сообщения являются всего лишь фейком.Обратите внимание! Александр Талипов – крымский блоггер-коллаборант, основавший пропагандистский ресурс "крымский смерш", преследующий проукраински настроенных жителей Крымского полуострова.
Талипов подчеркнул, что он лично связался с русскими солдатами, которые подтвердили, что в полном составе вышли из островов. Коллаборант также добавил, что потерь после этой операции – нет.
В ГУР рассказали, что эта информация является прямым свидетельством того, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию своего личного состава. Кроме этого, в ведомстве сказали, что после широкой огласки этой информации, Талипова, вероятно, традиционно попытаются объявить "врагом народа" или "агентом украинских спецслужб".
В заключение в украинской разведке добавили, что количество свидетельств, что подрыв Каховской ГЭС был преждевременным, только растет. Эти рассказы, безусловно, станут дополнительными доказательствами для военного трибунала.
Россия взорвала Каховскую дамбу в Херсонской области
- Российская армия ночью 6 июня взорвала Каховскую ГЭС. После этого вода начала затапливать населенные пункты в Херсонской области, расположенные у реки Днепр, в частности, Херсон, Олешки, Новую Каховку и Голую Пристань.
- В этот же день партизанское движение "Атеш" заявило, что станцию взорвал батальон 205-й мотострелковой бригады оккупантов. Приказ о заминировании отдал российский полковник Эдуард Шандур.
- Впоследствии представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что разведка имеет доказательства того, что Каховскую ГЭС оккупанты взорвали дистанционно. Также он подчеркнул, что россияне готовились к теракту долгое время.
- В конце концов в СБУ сообщили, что Каховская плотина взорвала диверсионная группа российских оккупантов. Это стало известно по перехвату телефонных разговоров российских захватчиков.