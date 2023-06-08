"Но дамба под нашим контролем": на российском ТВ запутались во лжи о подрыве ГЭС
Оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, однако убедительного объяснения, почему они так сделали, не смогли найти. Поэтому один из пропагандистов хотел обвинить Украину в заложении большого количества взрывчатки на дамбе, но другой его сдержал и отметил, что станция была под контролем России.
В то время пока тысячи украинцев вынуждены искать новые дома из-за затопления Херсонщины, на кремлевском телевидении пытаются придумать, "что на самом деле" произошло с Каховской ГЭС. О перепалке, которая произошла между так называемым военным экспертом Алексеем Леонковым и псевдожурналистом Алексеем Наумовым в эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Затоплено 600 квадратных километров, угроза для ЗАЭС существует: главное о подрыве Каховской ГЭС
Уже даже врать не выходит
Леонков начал уверять, что разрушение плотины стопроцентно вызвано подрывом взрывчатых смесей. По мнению "эксперта", уничтожить дамбу с помощью обстрелов или беспилотников было просто невозможно.
Взорвать эту дамбу не так просто. Никаким снарядом (это не сделаешь – 24 Канал). Там нужно было большое количество взрывчатки. Заложить ее с учетом того, что при подрыве струя воды, которая давит на этот узел шлюзовый, сделает свое дело. И мы видели, как это рушилось,
– сказал пропагандист.
Ему начал оппонировать Наумов, который "вдруг вспомнил", что с первых недель полномасштабного вторжения Россия контролировала Каховскую ГЭС: "Но дамба это была под нашим королем", – повторил он несколько раз.
Поэтому очевидно, что военные Вооруженных Сил Украины не имели доступа к плотине, чтобы заложить на ней взрывчатку. И получается, что захватчики в эфире путинского телеканала НТВ признались в очередном преступлении, которое они совершили против Украины.
Подрыв Каховской ГЭС: самое главное
- Оккупанты взорвали дамбу гидроэлектростанции в ночь на 6 июня, о чем утром заявила украинская сторона, а если точнее – в пресс-службе ОК "Юг".
- Через несколько часов левобережье и правобережье Херсонщины начало затапливать, поэтому власти начали эвакуацию людей.
- Впоследствии в Белом доме констатировали, что ответственность за эту катастрофу несет исключительно Россия. Также там отметили, что будут помогать украинцам.
- Известно, что по состоянию на утро 8 июня под водой около 600 квадратных километров на Юге нашего государства. Средний уровень подтопления – 5,61 метра.
- Добавим, что сами оккупанты не были готовы к последствиям подрыва. Их базы были расположены на левом берегу Днепра, который пострадал не меньше правого.
- Собственно, захватчикам сейчас приходится в срочном порядке отступать из своих пунктов дислокации, ведь их просто затапливает.