Пребывание у Крыма вредно для российских кораблей, – ВМС о подрыве "Владимира Козицкого"
В СМИ появилась информация о том, что большой гидрографический катер "Владимир Козицкий", предназначенный для поиска мин, подорвался в Крыму. В ВМС прокомментировали этот "досадный" инцидент.
Во временно оккупированном Севастополе продолжается цепочка неприятностей, случающихся с российскими военными кораблями. В Военно-морских силах объяснили, в чем заключается карма Черноморского флота страны-агрессора, передает 24 Канал.
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Возле нашего Крыма находиться опасно
27 октября утром в сети рассказывали о возможном подрыве большого гидрографического катера "Владимир Козицкий". Тот наткнулся на мину на внешнем рейде Севастопольской бухты.
Сообщают, что корабль задымился, затем к нему подогнали буксир и оттащили в сторону Стрелковой бухты.
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о подрыве вражеского катера.
Можем сказать только следующее – пребывание у берегов Крыма плохо сказывается на техническом состоянии российских военных кораблей,
– заявил Плетенчук.
"Владимир Козицкий" мог наткнуться на российскую мину
В ОК "Юг" уже прокомментировали вероятность подрыва корабля оккупантов. Так, Наталья Гуменюк отметила, что российский катер мог подорваться на собственной мине.
Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Таким образом, кара не только небесная, но и морская постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг"
Плетенчук в свою очередь добавил, что Россия нарушила обычаи и законы ведения войны и все международные конвенции. Достоверным фактом является то, что она выбрасывала мины в Черное море, чтобы помешать гражданскому судоходству. Оккупантов бесит, что Украина без их участия создала морской коридор.
Россия теряет свои корабли в Крыму: что известно
- Осенью оккупанты потеряли по меньшей мере три судна. 15 сентября украинский надводный дрон "поймал" возле Севастопольской бухты российский ракетный корабль "Самум".
- Вскоре на "Морских малышей" наткнулись буксир "Николай Муру" и патрульный корабль "Павел Державин".
- Россияне отчаянно пытаются спасти остатки своего флота, поэтому возводят заграждения в Черном море, в том числе вокруг Керченского моста и входа в Севастопольскую бухту.