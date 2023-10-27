Пребывание у Крыма вредно для российских кораблей, – ВМС о подрыве "Владимира Козицкого"

В СМИ появилась информация о том, что большой гидрографический катер "Владимир Козицкий", предназначенный для поиска мин, подорвался в Крыму. В ВМС прокомментировали этот "досадный" инцидент.

Во временно оккупированном Севастополе продолжается цепочка неприятностей, случающихся с российскими военными кораблями. В Военно-морских силах объяснили, в чем заключается карма Черноморского флота страны-агрессора, передает 24 Канал.

Смотрите также Нельзя исключать такое неприятность, – Гуменюк о вероятном подрыве корабля "Владимир Козицкий"

Возле нашего Крыма находиться опасно

27 октября утром в сети рассказывали о возможном подрыве большого гидрографического катера "Владимир Козицкий". Тот наткнулся на мину на внешнем рейде Севастопольской бухты.

Сообщают, что корабль задымился, затем к нему подогнали буксир и оттащили в сторону Стрелковой бухты.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о подрыве вражеского катера.

Можем сказать только следующее – пребывание у берегов Крыма плохо сказывается на техническом состоянии российских военных кораблей,

– заявил Плетенчук.

"Владимир Козицкий" мог наткнуться на российскую мину

В ОК "Юг" уже прокомментировали вероятность подрыва корабля оккупантов. Так, Наталья Гуменюк отметила, что российский катер мог подорваться на собственной мине.

Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Таким образом, кара не только небесная, но и морская постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг"

Плетенчук в свою очередь добавил, что Россия нарушила обычаи и законы ведения войны и все международные конвенции. Достоверным фактом является то, что она выбрасывала мины в Черное море, чтобы помешать гражданскому судоходству. Оккупантов бесит, что Украина без их участия создала морской коридор.

Россия теряет свои корабли в Крыму: что известно