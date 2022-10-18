Подрыв "Северного потока – 1": обнародовали первые фото и видео со дна моря

В Норвегии впервые сфотографировали место разрыва трубы газопровода "Северный поток-1". Фотографии сделали на дне Балтийского моря.

Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1". По информации Expressen, подрыв газопровода произошел на глубине 75-76 метров.

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Причастна ли Россия к диверсии на "Северном потоке-1"

Подводная камера норвежских операторов зафиксировала повреждение трубы, разорванной во время предполагаемой диверсии.

В месте прорыва труб "Северных потоков" Швеция провела инспекцию, выводы которой упрочили версию диверсии. Швеция ранее отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования.

Фото разрыва трубы "Северного потока-1" / Фото Expressen

Снимки сделали на дне Балтийского моря на глубине 75 метров / Фото Expressen

Почему России выгодны диверсии на "Северных потоках"

Утечка газа из российских трубопроводов станет огромной экологической катастрофой. По словам экспертов, последствия будут ощущаться даже спустя десятилетия. Кроме того, аварии на российском газопроводе "Северный поток" привели, вероятно, к наибольшему выбросу метана в истории. Это нанесет серьезный ущерб климату. По подсчетам ученых, утечки приведут к выбросу в атмосферу 300 тысяч тонн метана.

Опубликовали первое видео с места подрыва газопровода "Северный поток-1": смотрите видео

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