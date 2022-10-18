Подрыв "Северного потока – 1": обнародовали первые фото и видео со дна моря
Источник:Expressen
В Норвегии впервые сфотографировали место разрыва трубы газопровода "Северный поток-1". Фотографии сделали на дне Балтийского моря.
Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1". По информации Expressen, подрыв газопровода произошел на глубине 75-76 метров.
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Причастна ли Россия к диверсии на "Северном потоке-1"
Подводная камера норвежских операторов зафиксировала повреждение трубы, разорванной во время предполагаемой диверсии.
В месте прорыва труб "Северных потоков" Швеция провела инспекцию, выводы которой упрочили версию диверсии. Швеция ранее отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования.
Почему России выгодны диверсии на "Северных потоках"
- Российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский предположил, что главной целью диверсии россии было приостановить поставки газа в Европу. Теперь страна-агрессорка в своей привычной манере ищет виновных в сложившейся ситуации.
- По словам политолога Николая Давидюка, глава Кремля "попал в ловушку Эрдогана", когда начал продвигать идею расширения поставок газа через "Южный поток" .
- Расследование Швеции подтвердило взрывы на "Северных потоках". Изъятые с места преступления материалы анализируют, чтобы выяснить, "можно ли кому-то вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности".
Опубликовали первое видео с места подрыва газопровода "Северный поток-1": смотрите видео