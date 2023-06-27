Тайные переговоры могут вести: почему мир пока молчит об угрозе ЗАЭС

Владимир Зеленский 22 июня обратился к цивилизованному миру с заявлением о том, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС. Прошло 5 дней – мир молчит, но это не значит, что о нас забыли. Скорее всего, идет работа, которую мы пока публично не видим.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Каждая деталь, каждая реакция России важна, чтобы разработать риски и выйти с публичным, конкретным заявлением.

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Сложно поверить, что на заявления Украины они вообще не обращают внимания, вероятнее всего, они просто эту позицию отрабатывают для того, чтобы потом выступить с ней и четко показать России, что будет, если они на это решатся, – сказал Игорь Рейтерович.

Еще одна причина, почему Запад молчит – не хочет провоцировать Россию, но после того, что уже произошло в Украине, это наименее вероятно.

Политолог Игорь Рейтерович предположил, почему мир не делает громких заявлений по поводу ЗАЭС: смотреть видео

Переговоры в закрытом формате

Как отметил Рейтерович, вероятность тайных переговоров все-таки есть. Даже без публичных официальных заявлений Запад может предупреждать Россию о том, что она получит, если теракт на Запорожской АЭС произойдет.

Возможно, публичные заявления и не делаются, чтобы не дать какой-то дополнительный козырь в том числе и российской пропаганде. Похожа история с теми же вагнеровцами. Американская разведка знала, но ждала развития событий,

– объяснил Рейтерович.

Теперь же ситуация другая и ждать пока это произойдет, потом уже не будет никакого смысла. Радиация не знает границ. Мир это осознает, поэтому каждый шаг, каждое изменение риторики Путина отслеживает и готовит окончательное решение.

Запорожская АЭС: последние новости

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Америка не видит признаков того, что агрессор может взорвать ЗАЭС или применить ядерку. Также отметил, что США внимательно следят за ситуацией.

ISW допускает вероятность теракта на ЗАЭС. Около 4 из 6 энергоблоков есть вражеская техника со взрывчаткой.

25 июня в ГУР МО сообщили, что российские террористы уже разработали и утвердили план теракта на ЗАЭС. Буданов подчеркнул, что ситуация никогда не была столь серьезной, как сейчас.