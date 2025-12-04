"Планировали большую катастрофу": Польша убеждена, что диверсию на железной дороге совершили профессионалы
- Подрыв польской железной дороги мог вызвать масштабную аварию.
- В Польше считают, что попытки российских агентов атаковать страну связаны с геополитической стратегией Москвы.
Подрыв на польских путях, по которым поставляли помощь Украине, организовали не дилетанты, а хорошо подготовленные специалисты. Они рассчитывали на многочисленные жертвы в результате диверсии.
Не в последнюю очередь такие действия связаны также с давлением Кремля на Украину и Европу. Соответствующее заявление сделал министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, передает 24 Канал со ссылкой на Tvn24.
Как в Польше высказались о причастных к диверсии?
По словам Семоняка, исполнители действовали профессионально и целенаправленно, совсем не как случайные наемники для мелких поджогов. Он отметил, что целью диверсантов было вызвать масштабную аварию на железной дороге.
Польский министр-координатор спецслужб также отметил, что попытки российских агентов осуществлять такие атаки в Польше непосредственно связаны с оценками Москвы относительно нынешней геополитической ситуации. В частности, Россия считает, что находится в более выгодном положении, видя в Украине признаки внутренней нестабильности и пытаясь давить на государства, которые поддерживают Киев.
Семоняк отметил, что Кремль уверен в своем превосходстве и рассчитывает на возможность навязать Украине невыгодные условия мира.
А страны, которые до сих пор поддерживают Украину, такие как Польша и другие европейские государства, начнут серьезно колебаться, или это все еще оплачивается, или это все еще важно,
– сказал Томаш Семоняк.
Он подчеркнул, что почти каждую неделю польские службы задерживают новых подозреваемых в шпионаже или диверсионной деятельности, и последние два месяца наблюдается заметный рост таких угроз.
Больше о расследовании диверсии на польской железной дороге
В Польше продолжаются следственные действия в отношении инцидента, произошедшего 16 ноября возле села Жичин, где была повреждена железнодорожная инфраструктура. По подтвержденным данным, взрывчатку заложили непосредственно под железнодорожные пути, которая является важным маршрутом сообщения с Украиной.
На фоне этих событий Польша приняла решение закрыть последнее российское консульство. Глава МИД Радослав Сикорский назвал подрыв пути проявлением государственного терроризма со стороны России и заявил о намерении поднять этот вопрос на уровне НАТО и ЕС.
Выяснилось, что к диверсии причастны двое украинцев. Они сотрудничали с российскими спецслужбами и покинули территорию Польши еще до их опознания. По словам Туска, подозреваемые сбежали в Беларусь.