Все будет зависеть от ситуации на поле боя, – ОПУ о визите Зеленского на саммит НАТО

3 июля 2023, 23:55
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Общественное

Решение о визите президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не было принято. Все будет зависеть от ситуации в поле боя.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров. Саммит НАТО состоится в столице Литвы 11 – 12 июля.

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Поездка зависит от ситуации на поле боя

Никифоров отметил, что предстоящие поездки президента обычно не комментируют и не анонсируют заранее по соображениям безопасности.

А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя,
– заявил спикер.

По его словам, решение о визите Зеленского в Вильнюс еще не было принято.

"Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", – подытожил Никифоров.

Недавно Зеленский заявил, что до саммита НАТО в столице Литвы украинская армия должна показать результаты на фронте. Но они, к сожалению, даются жизнью наших воинов.

Глава государства также подчеркнул, что Украина нуждается в четких сигналах от партнеров. Речь идет об определении будущего нашей страны, то есть ее членства в Альянсе после победы.

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Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждать Украине

  • На предстоящем саммите НАТО Украину, вероятно, будет ждать умеренное заверение политического вступления в Альянс. Однако это не то же, что и предоставление полноценного членства. В настоящее время среди союзников нет консенсуса по этому вопросу.
  • Следует заметить, что глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уже обратился к немецким властям и призвал ФРГ не повторять ошибки экс-канцлера Ангелы Меркель в Бухаресте в 2008 году. Тогда она выступила решительно против любого продвижения членства нашего государства в НАТО, что привело к российскому вторжению на территорию Грузии и Украины.
  • Глава Офиса Президента Андрей Ермак также заявил, что Вильнюс не должен повторять ошибки Бухареста.

Автор: Ольга Котів