Все будет зависеть от ситуации на поле боя, – ОПУ о визите Зеленского на саммит НАТО
Источник:Общественное
Решение о визите президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не было принято. Все будет зависеть от ситуации в поле боя.
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров. Саммит НАТО состоится в столице Литвы 11 – 12 июля.
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Поездка зависит от ситуации на поле боя
Никифоров отметил, что предстоящие поездки президента обычно не комментируют и не анонсируют заранее по соображениям безопасности.
А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя,
– заявил спикер.
По его словам, решение о визите Зеленского в Вильнюс еще не было принято.
"Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", – подытожил Никифоров.
Недавно Зеленский заявил, что до саммита НАТО в столице Литвы украинская армия должна показать результаты на фронте. Но они, к сожалению, даются жизнью наших воинов.
Глава государства также подчеркнул, что Украина нуждается в четких сигналах от партнеров. Речь идет об определении будущего нашей страны, то есть ее членства в Альянсе после победы.
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Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждать Украине
- На предстоящем саммите НАТО Украину, вероятно, будет ждать умеренное заверение политического вступления в Альянс. Однако это не то же, что и предоставление полноценного членства. В настоящее время среди союзников нет консенсуса по этому вопросу.
- Следует заметить, что глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уже обратился к немецким властям и призвал ФРГ не повторять ошибки экс-канцлера Ангелы Меркель в Бухаресте в 2008 году. Тогда она выступила решительно против любого продвижения членства нашего государства в НАТО, что привело к российскому вторжению на территорию Грузии и Украины.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак также заявил, что Вильнюс не должен повторять ошибки Бухареста.