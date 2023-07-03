Все будет зависеть от ситуации на поле боя, – ОПУ о визите Зеленского на саммит НАТО

Решение о визите президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не было принято. Все будет зависеть от ситуации в поле боя.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров. Саммит НАТО состоится в столице Литвы 11 – 12 июля.

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Поездка зависит от ситуации на поле боя

Никифоров отметил, что предстоящие поездки президента обычно не комментируют и не анонсируют заранее по соображениям безопасности.

А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя,

– заявил спикер.

По его словам, решение о визите Зеленского в Вильнюс еще не было принято.

"Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", – подытожил Никифоров.

Недавно Зеленский заявил, что до саммита НАТО в столице Литвы украинская армия должна показать результаты на фронте. Но они, к сожалению, даются жизнью наших воинов.

Глава государства также подчеркнул, что Украина нуждается в четких сигналах от партнеров. Речь идет об определении будущего нашей страны, то есть ее членства в Альянсе после победы.

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