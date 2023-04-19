Путин косплеит Зеленского: какова цель "турне" российского диктатора на оккупированные территории

Владимир Путин посетил оккупированные территории Херсонской и Луганской области. Однако его визит не сможет изменить ситуацию на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он отметил, что сегодня у России нет таких ресурсов, которые позволили бы ей проводить массированные наступательные действия.

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Царь знает

Грабский отметил, что поездку Путина на оккупированные территории следует рассматривать с информационной точки зрения.

Приближается время, когда он должен провести прямую линию с россиянами (ориентировочно она может состояться 8 июня – 24 канал). И сейчас ему нужно показать, что царь знает ситуацию и постоянно отслеживает, что происходит на разных участках фронта. Поэтому он посетил оккупированные земли,

– отметил полковник ВСУ.

Украина рассматривает поездки Путина, по мнению военного эксперта, как косплей визитов украинского президента Владимира Зеленского действительно в боевые точки.

Какова цель поездки Путина на оккупированные территории: смотрите видео

Если сделать измерение расстояния между линией фронта и теми местами, где находился Путин, становится ясно, что он даже не приблизился к оперативной глубине боевых порядков российских войск,

– подчеркнул собеседник.

Сергей Грабский заметил, что визит Путина – информационный вброс для внутреннего потребления, не влияющий никоим образом на ход войны.

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