"Тайский фронт" не удержал: бурная реакция сети на скандальную поездку Тищенко

После визита Николая Тищенко в Таиланд к "украинской общине" его исключили из "Слуги народа". Сеть бурно отреагировала на очередной скандал, в который попал депутат.

За несколько часов до исключения из партии на сайте посольства Украины в Таиланде анонсировали встречу с народным депутатом, сообщает 24 Канал.

Интересно Тищенко исключили из партии "Слуга народа"

Реакция сети на поездку Тищенко в Таиланд

Николай Тищенко уехал в Таиланд, где организовали его встречу с представителями украинской общины. Ее запланировали провести не в здании посольства, а в 4-звездном отеле Novotel. Тот факт, что встречу не анонсировали ранее, указывает на то, что она не была на самом деле запланированной.



Тищенко планировал встретиться в Таиланде с украинской общиной / Скриншот Центра противодействия коррупции

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В Центре противодействия коррупции пошутили, что депутат Николай Тищенко "вырвался из закарпатского котла" и проводит встречу с избирателями в Таиланде.

Подозреваем, что на встрече будут обсуждаться такие важные вопросы: организация Батальона Пхукет, сбор средств на снаряжение бойцам, держащим оборону в Паттайя, разработка меню для подразделения ТрО Бангкока, разное,

– говорится в сообщении

23 января СНБО решил во время военного положения выпускать госслужащих за границу исключительно в служебные командировки. По другим причинам выезд за границу теперь запрещен . Это касается народных депутатов, судей, прокуроров, глав ОГА и так далее.

Украинский сегмент твиттера также шутит:

"Николай Тищенко просто уехал в Таиланд, чтобы организовать митинг в поддержку передачи том яма";

"Завтра в Таиланде лекция бывшего депутата "Как прос*ать все за один день";

"Защитили Мукачево, защитим и Бангкок".

Сеть бурно отреагировала на скандал с Тищенко / Фото соцсети

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько отметил, что для встречи Тищенко с украинской общиной в Таиланде даже "напрягли" дипломатов, которые занимались организацией мероприятия и пиарили его на своей официальной странице.

И это лишь через несколько дней после того, как в Украине произошел скандал с Симоненко и его отдыхом в Испании во время полномасштабной войны,

– добавил Валько.

Журналист-расследователь Назар Черный написал, что Тищенко вчера подал законопроект о разрешении нардепам воевать "в свободное от работы время", а сегодня уже двинулся на оборону Бангкока.

"Молимся! Николай, остерегайтесь тайских ДРГ, не попадитесь в ловушку!" – отметил Черный.

Любопытно! Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что никто не отправлял Николая Тищенко за границу. Соответственно, распоряжение на командировку в Таиланд Стефанчук не подписывал.

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