Погибла военная, которая выходила замуж за раненого любимого-разведчика во львовском госпитале
Источник:BBC
На фронте погибла защитница Екатерина Ющенко. Несколько лет назад она вышла замуж во львовском госпитале за своего любимого – разведчика, который получил тяжелое ранение на фронте.
С 25-летней военной простились 6 апреля в Глухове. Она погибла 4 апреля во время выполнения боевого задания в Черниговской области.
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Погибла военная, выходившая замуж во львовском госпитале
Несколько лет назад трогательные свадебные снимки Екатерины и Сергея разлетелись по сети. В 2016 году мужчина получил тяжелое ранение.
Екатерина, которая в то время работала военным медиком, ухаживала за любимым. В августе того же года пара отыграла свадьбу в сквере львовского госпиталя.
Пара поженилась в госпитале / Фото УНИАН
Когда здоровью мужчины уже ничего не угрожало, Екатерина вступила в ряды ВСУ. По словам ее мамы Натальи, девушка мечтала стать военной с 9 лет.
Катя – мужественная, сильная патриотка, если бы все были такими, если бы думали о нашей земле, то этой войны бы не было,
– заметила женщина.
Знакомая защитниці Елена Чебелюк рассказала, что познакомились с Екатериной в военном госпитале во Львове, где она ни на шаг не отходила от своего любимого – раненого разведчика Сергея Ющенко.
"Летом 2016-го львовские волонтеры устроили им прекрасную свадьбу в госпитале. Это была самая трогательная церемония, на которой пришлось побывать. Искренние соболезнования Сергею и всем близким нашей красавицы-Воина Екатерины", – отметила женщина.
Защитница погибла 4 апреля / Фото Глуховского горсовета
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Последние потери Украины: коротко
- Недавно на войне в Украине погиб боец "Гордость" Назарий Грибан с позывным "Продюсер". Герою было всего 25 лет.
- Также в бою с российскими оккупантами 4 апреля погиб защитник Андрей "Мех" Мехряков. Жизнь военного оборвалась в Бахмуте.
- Кроме этого, под Бахмутом отдал свою жизнь за Украину участник неформального молодежного движения "Гонор", воин Даниил "Викинг" Кондель.