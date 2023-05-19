Трагическая утрата: в Сумской области при осмотре линии электропередачи погибли трое энергетиков
Источник:Минэнерго
Украина довольно быстро оправилась и возобновила энергосистему после массовых ракетных атак, которые Россия начала наносить осенью 2022 года. Произошло это благодаря энергетикам, которые часто во время осмотров и ремонтов сетей вынуждены подвергать свою жизнь опасности.
В пятницу, 19 мая, в Министерстве энергетики сообщили о гибели трех энергетиков. Произошло это при осмотре ими линии электропередач.
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Больше о трагедии
Как отметили в ведомстве, это происшествие – большая потеря на энергетическом фронте. Осматривали специалисты воздушную линию между такими населёнными пунктами, как Юнаковка и Великая Рыбица.
Потери на энергетическом фронте: в Сумской области во время осмотра линии электропередачи погибли трое энергетиков. Во время осмотра воздушной линии 35 кВ "Юнаковка – Великая Рыбица" погибли трое работников АО "Сумыоблэнерго",
– говорится в источнике.
Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что обстоятельства этого инцидента выясняют все соответствующие органы.
В то же время важно понимать, что район, в котором произошло это происшествие, недалеко от границы с Россией – враг регулярно его обстреливает.
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Ситуация в энергосистеме
- В ночь на 19 мая российские захватчики обстреляли территории нашего государства крылатыми ракетами, беспилотниками и с помощью артиллерии. В результате этого были повреждены, в частности, объекты энергетической инфраструктуры – без света оказались жители ряда регионов.
- В частности, в правительстве констатировали, что в Запорожской области в результате артобстрелов было обесточено 8 населенных пунктов и 4,7 тысячи потребителей остались без света. А в Донецкой области из-за обстрела было обесточено 7 населенных пунктов – без электричества остались 10,2 тысячи потребителей.
- Также отключения были в Николаевской, Днепропетровской областях и других регионах. Скажем, на Львовщине обломки дрона повредили объект энергоинфраструктуры, из-за чего был обесточен целый населенный пункт.