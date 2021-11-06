Погибли двое детей и отец: в страшную аварию на Николаевщине попала многодетная семья
Источник:Нацполиция
На Николаевщине на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск случилась смертельная авария. В одной из машин находилась семья из 5 детей и 2 взрослых.
ДТП произошло 6 ноября ориентировочно в 1:48. Известно, что автомобили столкнулись возле села Шевченково Николаевского района.
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В Николаевской области многодетная семья попала в страшную аварию
6 ноября около 1:48 на трассе М-14 вблизи села Шевченково Николаевского района произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.
– рассказали в полиции.
Правоохранители выяснили, что ВАЗ перевернулся и влетел в кювет.
"В салоне авто находилась семья из семи человек", – рассказали в ведомстве.
Известно, что:
- 33-летний водитель и двое детей в возрасте пяти и трех лет погибли на месте;
- 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Их госпитализировали.
Полиция рассказала, что 37-летний водитель Chevrolet не травмировался. На месте аварии работали следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты.Обратите внимание! Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Правоохранители рассказали, что устанавливают обстоятельства и причины аварии.
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Коротко о последних трагических инцидентах на дороге
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