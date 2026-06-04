Грозы, град и шквалы накроют Украину: где и когда будет непогода

Часть Украины накроет непогода с дождями, грозами, порывами ветра и даже градом. Из-за этого синоптики объявили штормовое предупреждение, а украинцам советуют быть осторожными на дорогах.

Информацию о предупреждении непогоды для областей собрал 24 Канал.

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В каких областях пройдут сильные ливни?

В Укргидрометцентре сообщили, что 5 июня в большинстве регионов Украины пройдут мощные ливни. Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, а днем – от 22 до 27.

В Черновцах 5 июня будет облачно. Днем прогнозируют кратковременные дожди и возможный ливень. Температура ночью опустится до 11 градусов, а в горах до 6. Ветер будет юго-восточный 7 – 12 метров в секунду.

Во Львове предупредили об опасных метеорологических явлениях. Утром в городе и области прогнозируют сильный туман, а днем пройдут мощные грозы и град. Местами видимость будет до 500 метров.

В Тернополе и области объявили 1 уровень опасности из-за непогоды. Днем 5 июня в городе будет облачно, а ночью прогнозируют мощный ливень.

В Хмельницкой области утром будет облачно, днем прогнозируют кратковременный дождь и возможны грозы. Ветер будет юго-восточный 7 – 12 метров в секунду.

В Ровенской области днем прогнозируют ливень и град, а ночью и утром возможен сильный туман. Местами ветер будет достигать скорости до 20 метров в секунду.

На Закарпатье также предупредили об опасных метеорологических явлениях и объявили 1 уровень опасности. Еще с 4 июня прогнозируются мощные ливни, а ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду.



Погода в Украине 5 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

Изменение энергетического баланса Земли делает погоду все более нестабильной и способствует росту количества опасных явлений. Такая тенденция характерна не только для Украины, но и для всего северного полушария.

С усилением меридиональных атмосферных процессов связаны резкие переходы от тепла к похолоданию, которые являются одним из последствий глобального потепления, которое является неравномерным, но так или иначе затрагивает все части планеты.

Первая неделя июня принесет на территорию Украины постепенное потепление и осадки в виде дождей, которые уже в ближайшее время, согласно прогнозам, охватят большинство регионов страны. Температура воздуха в ближайшие дни постепенно будет повышаться. Ночью ожидается от 8 до 15 градусов тепла, а днем возрастет в пределах от 18 до 23 градусов тепла. В южных областях местами пригреет до 25 градусов тепла.