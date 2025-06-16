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24 Канал Новости Украины Будет ли в Украине резкая смена погоды уже в скором времени
16 июня, 20:35
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Будет ли в Украине резкая смена погоды уже в скором времени

Юлия Мурина
Основні тези
  • В Украине наблюдается неустойчивая погода с колебаниями температуры, дождями и грозами.
  • Синоптики спрогнозировали, чего ждать в ближайшие трое суток, 17 – 19 июня.

Началась вторая половина июня. Впрочем, в Украине длится неустойчивая погода. Наблюдаются колебания температуры. В части областей дожди и грозы.

Но будет ли резкое потепление уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозировали, что 17 июня ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях будут идти небольшие кратковременные дожди. Также местами будут грозы.

18 июня в большинстве областей уже без осадков. Только на Востоке и в Приазовье местами будет небольшой кратковременный дождь, гроза.

19 июня ночью без осадков, днем в Украине, кроме Юга, ожидается кратковременный дождь. Местами будет гроза.

В ближайшие трое суток ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +12 – +17 градусов, на побережье морей до +21. Днем +23 – +29 градусов, но 17 и 19 июня на Западе и Севере +20 – +25 градусов.

Поэтому резкого изменения погоды в Украине еще не будет. Жара и прекращение дождей в ближайшие дни не ожидается.

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Погода на 17 – 19 июня в Украине / Скриншоты с Укргидрометцентра

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Погода на месяц

  • Кстати, в Укргидрометцентре отмечали, что в июне становятся более активными грозовые процессы. В Украине чаще наблюдаются град и шквалы.

  • По прогнозу синоптиков, ожидаемое месячное количество осадков 45–82 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103–152 миллиметра.

  • В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что это где-то 80 – 120% от нормы. Также добавила, что для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков.

  • Средняя месячная температура воздуха в июне предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы. 
     