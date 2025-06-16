Будет ли в Украине резкая смена погоды уже в скором времени
- В Украине наблюдается неустойчивая погода с колебаниями температуры, дождями и грозами.
- Синоптики спрогнозировали, чего ждать в ближайшие трое суток, 17 – 19 июня.
Началась вторая половина июня. Впрочем, в Украине длится неустойчивая погода. Наблюдаются колебания температуры. В части областей дожди и грозы.
Но будет ли резкое потепление уже в ближайшие дни, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозировали, что 17 июня ночью в западных, днем в северных, центральных и восточных областях будут идти небольшие кратковременные дожди. Также местами будут грозы.
18 июня в большинстве областей уже без осадков. Только на Востоке и в Приазовье местами будет небольшой кратковременный дождь, гроза.
19 июня ночью без осадков, днем в Украине, кроме Юга, ожидается кратковременный дождь. Местами будет гроза.
В ближайшие трое суток ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью +12 – +17 градусов, на побережье морей до +21. Днем +23 – +29 градусов, но 17 и 19 июня на Западе и Севере +20 – +25 градусов.
Поэтому резкого изменения погоды в Украине еще не будет. Жара и прекращение дождей в ближайшие дни не ожидается.
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Погода на 17 – 19 июня в Украине / Скриншоты с Укргидрометцентра
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Погода на месяц
Кстати, в Укргидрометцентре отмечали, что в июне становятся более активными грозовые процессы. В Украине чаще наблюдаются град и шквалы.
По прогнозу синоптиков, ожидаемое месячное количество осадков 45–82 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103–152 миллиметра.
В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что это где-то 80 – 120% от нормы. Также добавила, что для летнего периода всегда характерно неравномерное распределение осадков.
Средняя месячная температура воздуха в июне предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.