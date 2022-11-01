Теплая осень завершилась: украинцев предупредили о морозах, дождях и туманах

Целый октябрь украинцы наслаждались теплой и солнечной осенью. Однако в ноябре аналогичную погоду ждать не стоит, синоптики уже предупредили о похолодании.

В Украине испортится погода

В первые дни ноября в западных областях будут утренние и вечерние туманы. Ночью прогнозируют морозы – температура воздуха опустится до -2 градусов.

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Днем столбики термометров по Украине покажут +7...+12 градусов. В западных и юго-западных областях будет теплее – +13…+18 градусов, а в Прикарпатье и Одесщине – вообще до +20 градусов.

Погода испортится 3 ноября. Во всех регионах, кроме Запада, прогнозируют небольшие дожди, а на Севере и Центре – умеренные дожди.

Максимально температура воздуха днем прогреется до +6...+11 градусов, а на Юге и Закарпатье обещают более теплую погоду. Там столбики термометров покажут до +15 градусов.

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