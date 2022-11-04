В Украину идут вьюги: народный синоптик удивил прогнозом
4 ноября 2022 , 20:00Читати новину українською
Источник:Станислав Щедрин
Погода в Украине уже в ближайшие дни может сильно измениться. Народный синоптик предупредил украинцев о возможных морозах и даже метели.
Резкое изменение погоды синоптик Станислав Щедрин обещает во второй декаде ноября. В это время Украину накроют мощные снега.
К теме Продукты, свечи и теплые коты: как украинцы готовятся к зиме и что стоит закупить заранее
Как в Украине изменится погода
Вьюги могут посетить:
- восточные,
- центральные,
- южные области.
Сильного мороза не будет – температура воздуха опустится до -4...-2 градуса днем.
С 14 по 16 ноября в Украине может намести до 20 сантиметров снега,
– предупредил синоптик.
Последние новости о погоде в нашей стране
- Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что из-за изменения климата Украину ждут "немецкие зимы". Температура воздуха будет выше, а снега – меньше.
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида объяснил, можно ли верить подробным прогнозам погоды на 2-3 месяца. По его словам, в условиях больших климатических изменений такие прогнозы просто "басни".
- С 1980-х годов температура воздуха января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Это свидетельствует о серьезном потеплении.
- Согласно климатическим тенденциям, которые наблюдают в Украине, лето-2023 будет еще теплее, чем в этом году. Такой прогноз дали в Укргидрометцентре. Там отметили, что температура в нашей стране бьет рекорды.