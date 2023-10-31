Так рушатся империи, – Галлямов сказал, могут ли события в Дагестане повлечь за собой революцию
Антиеврейские погромы в аэропорту Махачкалы в Дагестане, состоявшиеся 29 октября, российским властям удалось подавить. Однако такие события могут стать толчком к более серьезным волнениям в российском обществе.
Об этом 24 Каналу сказал российский политолог Аббас Галлямов, отметив, что в многонациональном государстве, где есть межнациональные противоречия, там сплошь и рядом возникают революции, и значительная ее часть проходит в пределах межнациональных конфликтов.
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Есть обида на россиян
Произошедшее в Дагестане очень многим не понравилось в России, где и без этого укрепляются антиэмигрантские настроения. А они очень быстро трансформируются против какой-то национальности.
Мужчины, ищущие евреев в турбинах самолетов, у среднестатистического россиянина вызывают отторжение. Они не хотят ассоциироваться с ворвавшейся в аэропорт толпой, учинившей беспорядки. И Москва и российская часть страны хочет быть подальше этой дикости.
"Кавказцы тоже видят, что россияне их презирают и, например, не сдают квартиры в Москве, когда те туда приезжают. У них есть обида, и вот уже трещина пролегла. Поэтому любое ослабление тоталитарного режима всегда приводит к обострению всех противоречий", – отметил он. политолог.
Какие последствия для России могут иметь антиеврейские погромы в Дагестане: смотрите видео
Формирует линии разломов
Когда режим теряет силу, "скрепы" начинают ржаветь и распадаться, то разломы, которые есть в обществе, расширяются: между богатыми и бедными, центром и периферией и в частности между разными этническими группами.
Точно такие обвинения, которые Владимир Путина и российская пропаганда предъявляют Западу в том, что он "безнравственен, развратный, распадается", дагестанцы выдвигают в адрес россиян. Они привыкают к такому дискурсу, что винить кого-то это нормально.
"И когда Кремль ставит эту тему в повестку дня, он легитимизирует эти претензии от кавказцев. Российские власти сами формируют эти линии разломов. Когда режим начнет разрушаться и станет понятно, что некого бояться, тогда все и пойдет в разнос. Так разрушаются империи и начинаются гражданские войны", – уверен Аббас Галлямов.
Что известно об антисемитских протестах в Дагестане
- В аэропорту Махачкалы 29 октября собралась разгневанная толпа дагестанцев с флагами Палестины. Они встречали самолет из Израиля, на котором в Дагестан якобы должны были прилететь еврейские беженцы. Протестующие проверяли людей, останавливали машины и даже автобус с детьми, чтобы выявить граждан Израиля. Также ворвались в здание аэропорта, где искали евреев.
- Когда в аэропорт прибыли правоохранители, протестующие сопротивлялись, забрасывая камнями. В конце концов, силовики очистили аэропорт от митингующих. Во время разгона толпы были задержаны более 60 человек.
- Впоследствии глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что якобы организация митинга в аэропорту Махачкалы велась из Украины. Эту "версию" подтвердил и Путин, комментируя события в Дагестане. По его словам, протестующие якобы подстрекались "через социальные сети с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".
- В то же время пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг обвинения России в якобы причастности Украины к организации антиеврейских погромов в Дагестане и назвал их абсурдными. Также он призвал Россию сделать все для обеспечения безопасности евреев в стране.