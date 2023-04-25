Может быть несколько сотен тысяч: у Зеленского рассказали, сколько украинских детей похитила Россия

Россия цинично похищает украинских детей и вывозит в страну-агрессорку. На сегодняшний день официально подтверждается депортация 19 393 ребенка.

Об этом в интервью 24 Каналу сообщила советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. По ее словам, все данные, которые есть у Украины, публикуются на единой государственной информационной платформе "Дети войны".

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Сколько украинских детей похитила Россия

Герасимчук рассказала, что любой может зайти на платформу "Дети войны" и каждый день увидеть в 8 утра обновленную информацию.

На сегодняшний день официально известно об исчезновении 19 393 ребенка.

Цифра, которой мы пользуемся, это 19 393 ребенка. Это поименный список по факту обращений в Национальное информационное бюро от родителей, других родственников, от свидетелей, от локальной власти, подавших заявление в Национальное информационное бюро по факту депортации или принудительного перемещения ребенка,

– отметила Герасимчук.

Однако, это очень маленькая частица, потому что на самом деле речь идет о нескольких сотнях похищенных детей. Герасимчук подчеркнула, что 200 – 300 тысяч украинских детей россияне похитили.



Сколько украинских детей ранила, убила или депортировала Россия / Инфографика 24 Канала

Ориентировочные потери украинцев из-за войны

Офис генпрокурора зарегистрировал почти 76 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений:

Погибли 9 тысяч гражданских лиц, в том числе 465 детей;

Около 20 тысяч гражданских граждан пропали без вести;

4,8 миллиона украинцев стали переселенцами, 7,9 миллиона наших граждан нашли убежище за рубежом.

Кроме того, зафиксирован 171 факт сексуального насилия, связанного с конфликтом.