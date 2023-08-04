Погиб в первый рабочий день: в Херсоне попрощались с погибшим от атаки России врачом
Источник:Суспильне
В Херсоне попрощались с молодым врачом, погибшим в результате российской атаки 1 августа. Он пришел в больницу после интернатуры, но не успел проработать и одного дня.
Россияне не останавливаются и продолжают убивать гражданское население. Оккупанты уже несколько дней подряд атакуют Херсон.
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Россия продолжает террор
1 августа российские ракеты атаковали больницу имени Карабелеша в Херсоне. В результате террористического акта погиб молодой врач Дмитрий Белый. Это был первый рабочий день парня в новом коллективе. Дмитрию было всего 25 лет.
Сегодня (4 августа – 24 Канал) прощаемся с нашим молодым врачом, который был убит в первый день своей работы. Дмитрий был хорошим светлым человеком, полон планов развиваться в профессии, спасать людей. Но жизнь молодого врача оборвалась,
– сказала гендиректор больницы, где начал работать Дмитрий.
Десятки херсонцев собрались на похоронах врача 4 августа. Все они испытывают боль и тоску по погибшему парню.
Херсонцы собрались на похороны врача / Суспильне Херсон
Друг Дмитрия рассказал, что парень всегда хотел быть врачом. Он был чрезвычайно добрым человеком – всегда улыбался и помогал всем.
Что известно об атаках россиян на Херсон
- 3 августа Россия обстреляла центр Херсона. В частности, она ударила по троллейбусу, в результате чего пострадали люди внутри.
- Также в тот же день россияне цинично атаковали церковь 18 века – Свято-Екатерининский собор. После первой атаки россияне сразу нанесли вторую – пострадали спасатели.
- Россияне также ударили по торговому центру, а также медицинскому учреждению. Они били по центру города из артиллерии. Пострадал иностранный волонтер.