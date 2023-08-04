Погиб в первый рабочий день: в Херсоне попрощались с погибшим от атаки России врачом

В Херсоне попрощались с молодым врачом, погибшим в результате российской атаки 1 августа. Он пришел в больницу после интернатуры, но не успел проработать и одного дня.

Россияне не останавливаются и продолжают убивать гражданское население. Оккупанты уже несколько дней подряд атакуют Херсон.

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Россия продолжает террор

1 августа российские ракеты атаковали больницу имени Карабелеша в Херсоне. В результате террористического акта погиб молодой врач Дмитрий Белый. Это был первый рабочий день парня в новом коллективе. Дмитрию было всего 25 лет.

Сегодня (4 августа – 24 Канал) прощаемся с нашим молодым врачом, который был убит в первый день своей работы. Дмитрий был хорошим светлым человеком, полон планов развиваться в профессии, спасать людей. Но жизнь молодого врача оборвалась,

– сказала гендиректор больницы, где начал работать Дмитрий.

Десятки херсонцев собрались на похоронах врача 4 августа. Все они испытывают боль и тоску по погибшему парню.

Херсонцы собрались на похороны врача / Суспильне Херсон

Друг Дмитрия рассказал, что парень всегда хотел быть врачом. Он был чрезвычайно добрым человеком – всегда улыбался и помогал всем.

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