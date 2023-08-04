Росіяни не зупиняються та продовжують вбивати цивільне населення. Окупанти вже декілька днів поспіль атакують Херсон.
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Росія продовжує терор
1 серпня російські ракети атакували лікарню імені Карабелеша в Херсоні. Внаслідок терористичного акту загинув молодий лікар Дмитро Білий. Це був перший робочий день хлопця в новому колективі. Дмитру було всього 25 років.
Сьогодні (4 серпня – 24 Канал) прощаємося з нашим молодим лікарем, який був вбитий в перший день своєї роботи. Дмитро був гарною світлою людиною, сповнений планів розвиватися в професії, рятувати людей. Але життя молодого лікаря обірвалося,
– сказала гендиректорка лікарні, де почав працювати Дмитро.
Десятки херсонців зібралися на похороні лікаря 4 серпня. Всі вони відчувають біль та тугу за загиблим хлопцем.
Херсонці зібралися на похорон лікаря / Суспільне Херсон
Друг Дмитра розповів, що хлопець зажди хотів бути лікарем. Він був надзвичайно доброю людиною – завжди посміхався та допомагав всім.
Що відомо про атаки росіян на Херсон
- 3 серпня Росія обстріляла середмістя Херсона. Зокрема, вона вдарила по тролейбусу, внаслідок чого постраждали люди всередині.
- Також в той же день росіяни цинічно атакували церкву 18 століття – Свято-Катерининський собор. Після першої атаки росіяни одразу завдали другу – постраждали рятувальники.
- Росіяни також вдарили по торговому центру, а також медичному закладі. Вони били по центру міста з артилерії. Постраждав іноземний волонтер.