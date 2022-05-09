Пока Путин заверяет об "успехе" на параде, сотни трупов его солдат гниют в вагоне под Киевом

Сотни трупов путинских солдат гниют в вагоне под Киевом: смотрите видео

Россияне оставили на поле боя тысячи раненых солдат

Еще во время ухода с деоккупированных территорий "вторая армия мира" оставила тысячи россиян умирать на территории Украины .

Во время подготовки к отступлению, дивизии грузили в КамАЗы, БТРы, "Тигры" и танки украденные вещи. При этом места для транспортировки раненых никто не оставил – их просто бросили в Украине. При этом сообщается, что командиры убегали первыми, еще до объявления отступления.

Россия отказалась сотрудничать по вопросу эксгумации тел российских солдат

Согласно международным нормам и правилам ведения войны Украина самостоятельно начала процесс вывоза мертвых оккупантов со своей территории. При этом сторона России полностью игнорирует этот вопрос. Сотни трупов остались никому не нужны. Использовав людей как пушечное мясо, Кремль начал искать новых жертв, а старых приказал хоронить на месте в братских могилах.

Речь Путина как очередная пропаганда

Во время своей речи Путин в очередной раз скрыл момент потерь, однако цинично заявил, что российские войска и добровольцы из Донбасса "воюют за страну, чтобы никто не забил уроки Второй мировой войны".

Он добавил, что смерть каждого солдата – это горе и пообещал оказать поддержку семьям. В то же время, ранее Кремль оценил жизнь военных в 11 000 рублей. На этом помощь от государства-агрессора закончилась.

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