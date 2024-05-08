Коллеги Навального снова показали дворец Путина в Геленджике: какова реакция россиян

Фонд борьбы с коррупцией, который основал Алексей Навальный, опубликовал документальный фильм об обновленном роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике. Однако эта новость никого не удивила в России.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что об этом дворце в 2021 году уже выходил фильм, который увидело большое количество людей. Его просматривали из-за любопытства к тому, в каком богатстве живет Путин, но новый фильм никакого влияния иметь не будет.

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Никто не восстал

Даже первый фильм о дворце Путина, который выпустил Фонд борьбы с коррупцией еще при жизни Навального, никого из россиян не шокировал.

В России живут рабы, которые привыкли считать, если человек – начальник, то в соответствии с должностью он может иметь богатство, дворцы, машины. Против этого абсолютно никто не восстает,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Для этого, по его мнению, россиянам нужно достичь уровня развития, которого достигли, например, в Канаде или в странах Скандинавии, где это считается неприличным и политически некорректным.

В частности, в Норвегии министр иностранных дел не летает на специальном самолете, а вместе с делегацией отправляется в командировку обычным рейсом в эконом-классе. А премьер-министр Норвегии ездит сам за рулем автомобиля и заправляет его бензином, который купил на собственные средства.

В России еще очень далеко до того, чтобы дойти до понимания, что государственное, а что мое собственное, как это происходит в Норвегии. В России считается, если ты стал начальником, то тебе по должности предоставляется все содержание, в частности, дворцы. Путин этим пользуется многократно, потому что имеет несколько таких дворцов,

– отметил Сергей Жирнов.

Относительно дворца в Геленджике, то, по его словам, в нем глава Кремля не был ни разу. Потому что там стоит мебель, завернутая в полиэтилен и очевидно, что никто никогда ею не пользовался. Выглядит все так, что этот дворец построили, однако неизвестно, будет ли Путин в нем жить.

Новое расследование о дворце Путина в Геленджике

Фонд борьбы с коррупцией и издание "Проект" провели совместное расследование и выпустили фильм "Дворец 2.0", который рассказывает об имении Путина на мысе Идокопас вблизи Геленджика. Расследователям также удалось сделать скрытую съемку интерьера дворца.

Напомним, что Ротенберг обещал в 2021 году, что дворец за два года будет переделан в апарт-отель. Однако этого не произошло, и его все еще украшают для Путина.

В новом фильме отмечается, что ремонт во дворце завершился в 2023 году. Авторы показали скрытую съемку помещений дворца, в частности, спальни, кабинеты, домашнюю часовню, собственный театр, бассейн, хамам, криосауну, тренажерный зал и тому подобное.

Также расследователи опубликовали техническую документацию строительной компании, которая выполняла реконструкцию дворца.

Главный редактор издания "Проект", российский оппозиционный журналист Михаил Рубин отметил, что неизвестно, сколько стоила перестройка дворца. В то же время стоимость только одной из двух люстр во дворце достигает 50 миллионов рублей, а мебель только в одном помещении имеет цену 130 миллионов рублей.

За два года после реконструкции дворец претерпел переделки. В частности изменился интерьер гостиной и читальни. В них вместо романтических фресок появились репродукции картин исторических битв. Вместо зала игровых машин – часовня с иконостасом со святым Путина – Владимиром. Также в часовне есть трон, которые обычно в церквях были предназначены для царей. В комнате, где раньше была кальянная с пилоном для стриптиза, сделали лаунж-зону.