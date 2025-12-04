Бои за Покровск: эксперты раскрыли, какие районы захватили россияне и что будет дальше

Сегодня Покровск Донецкой области большая "серая зона". Бои происходят непосредственно в городе, некоторые районы под контролем Сил обороны, но, к сожалению, некоторые уже контролирует враг.

В населенном пункте продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация оккупантов в городской застройке. Ситуацию в городе, как Силам обороны удается его удерживать и что дальше будет с Покровском – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

Какие районы Покровска контролируют оккупанты?

Майор ВСУ Андрей Ткачук рассказал, что россияне используют неблагоприятные погодные условия в свою пользу. Во время тумана просачиваются в тыл Сил обороны и пытаются воткнуть где-то российский флаг. Враг использует это для психологического давления на украинское общество и наших партнеров.

По словам военного, ситуация в городе действительно является напряженной. В то же время заявления о "полном захвате" Покровска, как отмечали в немецком издании Bild – не соответствует действительности. Сейчас есть четкое понимание, кто и какие районы города контролирует:

южная часть – за врагом;

в центре города идут тяжелые бои в городской застройке;

россияне пытаются продвигаться на север, но северная часть остается под контролем Сил обороны.

"7 корпус ДШВ и подразделения, которые ему подчиняются, проводят феноменальную работу, чтобы не столько стабилизировать, как оформить там линию боестолкновения, которую сейчас можно определить вдоль железной дороги. Она пролегает как раз через центральную часть Покровска", – объяснил майор ВСУ.

Россияне пытаются просочиться в село Гришино. Это ключевой логистический пункт, который обеспечивает оборону Покровско-Мирноградской агломерации. Сейчас Гришино контролируют украинские войска, но оккупанты понимают важность села, поэтому стремятся туда проникнуть.

Как Силам обороны удается удерживать город?

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, что Силы обороны Украины приложили максимальные усилия, чтобы выстроить линию боестолкновения, которая сейчас разграничивает город, отделяя северную окраину от других частей по железной дороге.

В общем ситуация на Покровском направлении является напряженной, а логистика на Мирноград – ужасная. Ее уже не проводят наземными путями, только – через воздушное пространство. Сейчас весь фронт имеет вид переплетенных позиций, расстояние между которыми может составлять несколько километров.

Именно в это межпозиционное пространство просачивается противник и заходит в тыл, чтобы окружить войска. Такую тактику используют не только россияне, но и Силы обороны.

"Сейчас уже меньше контактных боев, но больше отрезания логистики благодаря дронам. Это то же, что мы долго наблюдали на Добропольском направлении", – отметил военный обозреватель.

Что ждет Покровск?

Ветеран армии США Пол Левандовски убежден, что Покровск имеет больше символическое значение для России, чем для Украины. Ведь Кремль публично обещал захватить город, и теперь вынужден это делать по внутриполитическим причинам. Для Киева же нет военного смысла любой ценой удерживать Покровск.

По мнению ветерана, вероятнее всего, Силы обороны постараются сделать для россиян продвижение в Покровске максимально затратным с точки зрения ресурсов. Как это было, например, с Торецком, который россияне пытались захватить 1,5 года.

