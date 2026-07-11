Генпрокурор Монако рассказал о состоянии пострадавших от взрыва во время покушения на Ермолаева
Генеральный прокурор Княжества Монако Стефан Тибо сообщил новые подробности расследования покушения на семью украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло 29 июня возле его дома. В частности, известно состояние пострадавших в результате взрыва.
Об этом сообщает Суспильне.
В каком состоянии находятся пострадавшие после взрыва в Монако?
По словам Тибо, все трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Ребенка уже удалось опросить, женщина остается в критическом состоянии, а мужчина, хотя его самочувствие улучшается, пока не может давать показания.
2 июля мы начали судебное расследование, добавив к квалификациям "покушение на убийство" и "оставление взрывного устройства на общественной дороге" еще и квалификацию "преступное объединение с целью совершения преступления",
– сообщил генеральный прокурор Монако.
Он также отметил, что 2 июля был выдан международный ордер на арест, а уже на следующий день его передали в Интерпол.
"Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то в отношении бомбы, будь то в отношении использованного взрывчатого вещества – это то, чего у нас пока нет; у нас нет результатов, которые будут важны, в частности, для определения происхождения этих элементов, а также мотивов, которые также не установлены – мотива или мотивов. Поэтому мы расследуем абсолютно все направления, ничего не исключая", – рассказал Стефан Тибо.
Генеральный прокурор Монако добавил, что правоохранительные органы княжества сотрудничают с Офисом генерального прокурора Украины в рамках этого расследования.
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел рабочую онлайн-встречу со Стефаном Тибо. В ходе переговоров стороны договорились наладить обмен материалами следствия и подтвердили готовность к полноценному сотрудничеству по делу покушения на Вадима Ермолаева.
На инцидент в Монако отреагировал и президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в ближайшие дни заслушает доклады о ситуации, и пообещал проинформировать общество о ходе следствия.
Главная подозреваемая в покушении на Ермолаева Анастасия Березовская, по предварительным данным, была убита, ее тело обнаружили в Киевской области. Обоим подозреваемым по этому делу – бывшему полицейскому и действующему сотруднику ГУР – уже избраны меры пресечения.