Фицо переводят на лечение дома: каково состояние здоровья премьера Словакии
Источник:ta3
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо 30 мая доставили из больницы обратно в Братиславу. Свое лечение глава словацкого правительства продолжит дома.
Стоит отметить, что прошло более 2 недель с того, как на Роберта Фицо совершили покушение. Тогда словацкий премьер получил огнестрельные ранения в живот.
Интересно Покушение на Фицо: почему выздоровление словацкого премьера будет "чрезвычайно долгим"
Каково состояние здоровья Фицо сейчас
Директор больницы, где лечился Фицо, Мириам Лапуникова рассказала журналистам словацкого издания ta3, что состояние премьер-министра страны стабилизировано. Кроме того, Роберт Фицо уже начал реабилитацию.
В этот же день директор сообщила, что медицинская комиссия определит дату выписки главы словацкого правительства из больницы. Было отмечено, что после выписки чиновник будет получать домашний уход, согласно собственной просьбе премьер-министра Фицо, подтвержденным врачом.
Что известно о покушении на Фицо
- В городе Гандлов 15 мая во время выездного заседания словацкого правительства, на котором присутствовал премьер-министр Фицо, раздались выстрелы. Один из толпы позвал премьер-министра к себе, побуждая его подойти, после чего последний был застрелен. Раненого политика доставили в ближайшую больницу в Банской Быстрице, и, как сообщалось, после инцидента он находился в сознании.
- Быстро отреагировав на инцидент, словацкие правоохранители оперативно задержали нападавшего, которым оказался 71-летний Юрай Цинтула. Мужчина заявил, что его действия были мотивированы несогласием с политикой правительства. Сейчас следователи ищут потенциальных соучастников, поскольку после нападения его страницы в социальных сетях были внезапно удалены, а переписка исчезла.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьера. По его словам, следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере. Лидер страны пожелал скорейшего выздоровления Фицо и выразил солидарность с народом Словакии.
- Состояние Фицо было критическим, но его удалось стабилизировать благодаря усилиям медиков. Министр обороны Словакии похвалил врачей за их чудодейственную работу по лечению премьер-министра.
- Стоит отметить, что Роберт Фицо отличился своими пророссийскими взглядами и скандально высказывался о войне против нашей страны. Что известно о нынешнем главе словацкого правительства – читайте в материале.