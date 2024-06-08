В России покушались на экс-мера Купянска: предатель Мацегора – в критическом состоянии

В России пытались убить Геннадия Мацегору, бывшего руководителя Купянска, ушедшего на сотрудничество с оккупантами. После деоккупации города предатель бежал в страну-агрессорку, однако это не спасло его от небесной кары.

Як розповіли в українській розвідці, замах на Мацегору скоїли вчора, 7 червня. Інцидент відбувся у місті Старий Оскол у Бєлгородській області.

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У Мацегоры все плохо

Как именно произошло покушение в ГУР не уточнили. Впрочем, добавили, что у Мацегоры есть все шансы попасть на концерт Кобзона. Московские врачи уже вторые сутки пытаются спасти коллаборанта. "Состояние предателя украинского народа — критическое", – говорится в сообщении.

Напомним, что на момент полномасштабного вторжения Геннадий Мацегор был городским головой Купянска от партии ОПЗЖ. Эту должность он занимал с 2020 года.

Когда в город вторглись российские захватчики, чиновник добровольно пошел с ними на сотрудничество.

Уже после освобождения Купянска, которое происходило 10 сентября 2022 года, предатель сбежал с россиянами в Белгородскую область. Там к Мацегоре приставили усиленную охрану, которая не уберегла коллаборанта.

Отметим, что недавно ВСУ ликвидировали очередного коллаборанта Романа Максименко, долгое время служившего в оккупационной полиции Крым, а после выхода на пенсию мужчина отправился наемником в "Вагнер".

Сдал Купянск без боя