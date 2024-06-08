В России покушались на экс-мера Купянска: предатель Мацегора – в критическом состоянии
В России пытались убить Геннадия Мацегору, бывшего руководителя Купянска, ушедшего на сотрудничество с оккупантами. После деоккупации города предатель бежал в страну-агрессорку, однако это не спасло его от небесной кары.
Як розповіли в українській розвідці, замах на Мацегору скоїли вчора, 7 червня. Інцидент відбувся у місті Старий Оскол у Бєлгородській області.
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У Мацегоры все плохо
Как именно произошло покушение в ГУР не уточнили. Впрочем, добавили, что у Мацегоры есть все шансы попасть на концерт Кобзона. Московские врачи уже вторые сутки пытаются спасти коллаборанта. "Состояние предателя украинского народа — критическое", – говорится в сообщении.
Напомним, что на момент полномасштабного вторжения Геннадий Мацегор был городским головой Купянска от партии ОПЗЖ. Эту должность он занимал с 2020 года.
Когда в город вторглись российские захватчики, чиновник добровольно пошел с ними на сотрудничество.
Уже после освобождения Купянска, которое происходило 10 сентября 2022 года, предатель сбежал с россиянами в Белгородскую область. Там к Мацегоре приставили усиленную охрану, которая не уберегла коллаборанта.
Отметим, что недавно ВСУ ликвидировали очередного коллаборанта Романа Максименко, долгое время служившего в оккупационной полиции Крым, а после выхода на пенсию мужчина отправился наемником в "Вагнер".
Сдал Купянск без боя
- В феврале 2022 года против Геннадия Мацегоры возбуждено уголовное производство. Городскому голове инкриминировали совершение действий, направленных на вред суверенитету Украины.
- В конце мая 2024 стало известно, что дело эксмера Купянска отправили в суд.
- По данным следствия, еще в первые дни полномасштабного вторжения Мацегора перешел на сторону окупантов.
- 27 февраля 2022 года обвиняемый записал видеообращение с целью создания ошибочного впечатления у местного населения о заботе оккупационных властей.
- Также известно, что чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске. Он снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.
- В июне 2022 года изменник подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации под названием "временная гражданская администрация Харьковской области". Мацегора фактически без боя сдал город.
- В Украине он находится в розыске.